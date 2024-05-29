1天獲利比半年薪水還多...要傻領乾薪或全職投資？理財達人：分清是否只想逃離職場

先說結論，我覺得絕大多數的投資人都不適合「全職投資」。

我的理解，「全職投資」分為兩種，一種是已經賺到足夠多的財富，不需要再依賴工作收入，實質已是提前退休狀態，但仍繼續從事投資活動；另一種則是選擇以「投資」作為自己的職業與主要收入來源。

其實從上述定義你應該就可以理解，後者，也就是真正意義上的「全職投資」，當作出這個「選擇」時，就意味當事人必須只透過投資來獲取收入，這種壓力跟上班族工作完成領工薪是截然不同的，也因為這種差異性，可能會進一步影響當事人的投資決策。

為什麼會有差異呢？有幾個環節提供給有意「全職投資」的人思考。

一、收入穩定性／支出壓力

轉為「全職投資」後，收入管道主要為投資，但這可能不是穩定的收入（至少對我來說是這樣），然而每月的支出，包括餐飲、租屋或房貸、休閒娛樂、水電瓦斯、進修等，卻是固定開銷，這會給當事人帶來「變現」的壓力。

因此有的股票可能你看好，但那是長線題材，你只能放棄；又或者你看好持股有長線爆發力，可是你臨時需要用錢，就只好減碼，結果你會發現過去的投資報酬率明顯下修，原因可能不在於你能力不足，而是環境迫使你做出許多不利的決定。

尤有甚者，可能經歷數月投資收入不如預期後，就開始加大槓桿或轉作當沖，但這顯然是不合邏輯的，前者放大波動，增加焦慮與壓力，而後者可能是自己不擅長的戰場，最後只是加速重返職場之路。

二、多空循環／能力錯覺

你的高獲利到底是來自個人投資能力超越常人，還是牛市帶給你「我一定行」的錯覺呢？

我們都知道股市有牛市跟熊市、經濟有景氣循環、產業也有自己的循環軌跡，而資金也會隨美國聯準會的貨幣政策而有變化，有句話叫作：「站在風口上，豬都會飛」，我們必須思考，我們的投資獲利到底是來自剛好站在風口上的運氣，還是作好準備迎接風口的勇氣與眼光。

如果我們分不清楚自己到底是靠實力還是運氣，就貿然考慮全職投資，那當風停了、景氣變差了、市場方向改變了，我們還有辦法繼續憑藉投資來獲利嗎？因此建議投資朋友，如果真的要考慮全職投資，至少經歷一個多空循環測試自己的能力會比較穩妥。

三、中長期投資／選擇限制

市場當中有各式各樣的投資機會，有的適合長線布局，有的適合短期勝負，而在資金量與收入受限的情況下選擇全職投資，你可能得被迫放棄一些適合中長期、具有潛力的投資機會。

換言之，全職投資反而為你帶來選擇上的限制，甚至是迫使你放棄自己擅長的賽道與領域，因此你有沒有能力適應這種限制？值得思考。

四、是逃避還是勇氣？

其實很多時候，我們想要「全職投資」，除了是看到亮眼的投資績效外，無非是想逃離現有不愉快的職場環境，這裡的核心問題是，你選擇全職投資，到底是因為這是適合你的賽道？還是你只是單純想逃離職場的各種壓力？

其實要解決職場壓力的方法很多，全職投資只是一種選項，而你也可以選擇換工作、換跑道。儘量不要把「轉換領域」跟「全職投資」混淆在一起，也許你仍適合繼續工作，而你真正需要的其實是轉換環境，遠離那個長官、同事、工作對你不友善的場域，如此而已。

當然我自己最近也忍不住會去思考「辭職」這個念頭，尤其是當你看到帳上損益一天就跳升半年年薪，而前一刻你還被長官狗幹的時候，那種想法更是強烈。

然而全職投資是否真的適合自己，我目前也沒有答案，我還是認為自己這幾年投資順風順水，還是有不少運氣成分的，包括專欄跟社群經營也是，所以儘管工作上有許多壓力與不順心的事情，我還是繼續努力兼顧，並希望在某一天，我能找到屬於自己對於工作與投資平衡的解答。

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