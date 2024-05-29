新手該炒短線或定期定額？網全推買0050：能躺著數錢

台股28日收盤續創新高，早盤以21812.2點開出，終場收在21858.41點，上漲54.64點，漲幅0.25%，成交量4714.33億元，三大法人賣超22.65億元。有投資新手好奇「該炒短線還是定期定額？」其他人則建議，乾脆投資0050，光是近半年就上漲30%，可以「躺著數錢」。

統計28日台股三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超24億元，投信賣超17.92億元，自營商買超（合計）19.26億元，其中自營商（自行買賣）買超10.07億元，自營商（避險）買超9.19億元。

一名網友在PTT發文表示，他開始看盤約一年，以閒置的一百萬資金進出股市，前陣子出清持股，想不到後續又漲勢不停，他猶豫該「存股或炒短線」投資，另也規劃把資金增加到150至200萬元。

該網友表示，他的持股中很多有賺錢的標的多只有一張，他好奇「應該見好就收賣掉少少賺個幾千入口袋，再繼續買別的炒短線？還是抱著這些，抱個5年、10年，就可以像許多網友200%報酬率」。

其他人則留言「你的資金快速變大是想要多快？0050這半年漲30%夠快嗎？」、0050躺著數錢」、「年初要是買100萬鴻海，現在已經180萬了」、「問10個人就有10個交易策略」、「沒想法的話建議歐印大盤指數型」、「定期定額炒短線」、「沒辦法判斷高低才會用定期定額做法的」。

還有人留言「不用舉例個股，其實50第一季隨便買，現在都20%以上」、「我是兩個都會做，一個勝率高一個好玩」、「一半定期定額，一半炒短線，一年後看看哪個報酬高再調整比重」、「我建議新手先以大盤報酬率為目標就好了，今年迄今大盤+22%，先看看自己有沒有22%，如果沒有22%，那你炒短線究竟是在忙啥呢？0050抱著不動都有28%了」。