快訊

奮戰14小時…國會改革法案三讀 韓國瑜深夜有感發文

台股為何狂漲？網曝「黃仁勳的功勞」：台積電破千前都會噴

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達創辦人黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

台股28日再度創下歷史新高，多頭持續發威下，盤中最高21,937.40點，收盤指數21,858.41點，漲54.64點、漲幅0.25%，成交金額4,714.33億元。另外，櫃買指數也開高走高，收漲0.98%。台積電（2330）收865元、跌4元。PTT網友討論「這波大漲原因」，有人分析，「只要台積電還沒破千就有機會持續噴」，不少人認為，台股上漲跟輝達執行長黃仁勳來訪有很大關係。

一名網友在PTT發文請益「台股這波大漲的原因？」他好奇表示，「已經非關做多或做空的問題了，賺錢、賠錢無所謂，打從心底有這個疑問，到底是因為什麼而漲？AI？也不是這陣子才開始的，前陣子就有了，到底是看到了什麼？真心想知道這波是因為什麼漲？」

其他人則留言「行情總是在半信半疑中成長」、「趕快上車就對了，等你知道了就是賣股的時候了」、「華爾街把台積電視為真的AI股，一直買TSM，TSM狂漲後又帶動台股GG股價，GG股價又拉動台股大盤」、「全球流動的錢錢太多」、「需求大於供給」、「還在懷疑=繼續漲」。

還有人留言「就老黃啊懷疑嗎」、「美國加老黃」、「漲是因為市場覺得會漲，沒想通這道理前最好別碰股票」、「多頭到明年，魚尾還很大」、「主力要做多，小散戶不敢進場追高就是漲」、「AI會漲一整年」、「多頭是沒有理由的」、「跟你說個穩賺的，鴻海一定200 勸你快上車」、「老黃供應鏈+內資有信心」。

PTT 台積電 台股 黃仁勳

延伸閱讀

00918一年半獲利90％將近1倍…價差抵8年股息該賣？ 專家曝「最實務做法」

台股創新高...投資小白現在買00929、0050適合嗎？達人揭關鍵：微笑曲線很重要

00919股價太高嚇跑投資新手？達人：高股息ETF要長期持有、不是在賺價差

小資族想靠00919、00929月領10萬元要有多少張？理財專家：現實很骨感

相關新聞

台股為何狂漲？網曝「黃仁勳的功勞」：台積電破千前都會噴

台股28日再度創下歷史新高，多頭持續發威下，盤中最高21,937.40點，收盤指數21,858.41點，漲54.64點、漲幅0.25%，成交金額4,714.33億元。另外，櫃買指數也開高走高，收漲0.98%。台積電（2330）收865元、跌4元。PTT網友討論「這波大漲原因」，有人分析，「只要台積電還沒破千就有機會持續噴」，不少人認為，台股上漲跟輝達執行長黃仁勳來訪有很大關係。

謝金河看好台積電（2330）破千…尾盤就翻綠！ 網崩潰：至少回檔3成

財信傳媒董事長謝金河指出，台積電在輝達董事長黃仁勳帶領之下，股價有望突破千元。PTT網友討論「看起來1000元不是夢了」，不少人認定謝金河是反指標，因此見他一席話反而憂心忡忡，直呼「翻綠了啦！至少回檔3成」。

他想「月花5萬定期定額正2」認錯還來得及？網曝1招更賺

台股表現持續亮麗，27日漲238.43點，收在21803.77點，成交值新台幣4881.59億元。三大法人同步買超，合計買超124.11億元。網友自嘲是「可悲空手仔」，他僅有定期定額投資比特幣、VOO，看準台股漲幅，他打算「認錯」進場，規劃每月5萬定期定額買進正2，其他人卻認為「All In會更賺」。

買鴻海（2317）或006208？網友釋疑：喜歡前者可以買00881

ETF可以省去看盤的心力，備受台灣投資人青睞，近日大盤頻頻上漲，許多個股的股價漲幅也相當可觀。有網友考慮買進鴻海或是006208，不過其他人卻指出，兩者差異過大，006208主要持股為台積電，也有人直言「鴻海90-100不買，現在才要追不太優，可以考慮00881，內含滿多鴻海的」。

貨櫃三雄萬海（2615）漲最兇！網曝「股本小是優勢」：股價最會飆

貨櫃三雄27日續漲，萬海（2615）表現最為強勢，盤中漲幅逾6%。PTT網友討論「為什麼萬海今天漲那麼多？」其他人則表示，「萬海不一定賺最多，但股價最會飆」，主要是因為萬海股本比較小，因此也更會漲。

當沖七年3／投資小白不要來 高手開外掛靠這3招： 計畫、自律、情緒管理

「從逐筆交易開始，當沖就有了重大變化，」當沖達人「藍白拖」郭靖新說，當台股從過去的「競價撮合」，改為「逐筆交易」後，每秒就有好幾筆買賣成交單，不會每5秒才成交一次，所以現在一開盤，股價就跳得很快，「速度」影響了很多當沖投資人，「決策時間變得愈來愈短，賺錢或虧損的速度，也變得愈來越快」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。