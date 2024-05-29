台股為何狂漲？網曝「黃仁勳的功勞」：台積電破千前都會噴

台股28日再度創下歷史新高，多頭持續發威下，盤中最高21,937.40點，收盤指數21,858.41點，漲54.64點、漲幅0.25%，成交金額4,714.33億元。另外，櫃買指數也開高走高，收漲0.98%。台積電（2330）收865元、跌4元。PTT網友討論「這波大漲原因」，有人分析，「只要台積電還沒破千就有機會持續噴」，不少人認為，台股上漲跟輝達執行長黃仁勳來訪有很大關係。

一名網友在PTT發文請益「台股這波大漲的原因？」他好奇表示，「已經非關做多或做空的問題了，賺錢、賠錢無所謂，打從心底有這個疑問，到底是因為什麼而漲？AI？也不是這陣子才開始的，前陣子就有了，到底是看到了什麼？真心想知道這波是因為什麼漲？」

其他人則留言「行情總是在半信半疑中成長」、「趕快上車就對了，等你知道了就是賣股的時候了」、「華爾街把台積電視為真的AI股，一直買TSM，TSM狂漲後又帶動台股GG股價，GG股價又拉動台股大盤」、「全球流動的錢錢太多」、「需求大於供給」、「還在懷疑=繼續漲」。

還有人留言「就老黃啊懷疑嗎」、「美國加老黃」、「漲是因為市場覺得會漲，沒想通這道理前最好別碰股票」、「多頭到明年，魚尾還很大」、「主力要做多，小散戶不敢進場追高就是漲」、「AI會漲一整年」、「多頭是沒有理由的」、「跟你說個穩賺的，鴻海一定200 勸你快上車」、「老黃供應鏈+內資有信心」。