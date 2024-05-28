謝金河看好台積電（2330）破千…尾盤就翻綠！ 網崩潰：至少回檔3成

財信傳媒董事長謝金河指出，台積電在輝達董事長黃仁勳帶領之下，股價有望突破千元。PTT網友討論「看起來1000元不是夢了」，不少人認定謝金河是反指標，因此見他一席話反而憂心忡忡，直呼「翻綠了啦！至少回檔3成」。

謝金河表示，「幾年前，我說台積電股價可能上千元，大家以為在開玩笑，現在有黃仁勳帶路，台積電資深副總張曉強表示：半導體黃金時刻已經到了，2030年產值上看一兆美元，台積電股價到878元，市值跑到22.48兆台幣，美國Adr到160.66美元，市值跑到8299.21億美元，看起來新台幣1000元，Adr市值破一兆美元的可能性愈來愈高，台股也因為台積電，加權指數撐高到大家不敢置信的位置」。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，黃仁勳來台、謝金河喊讚，直呼台積電在輝達帶領下，股價破千不是夢，他表示，「各位覺得老謝是指標的，就看著做股票操作囉！」

其他人則留言「GG 1000是一定的，就跟公公200一樣穩，時間問題」、「穩了，謝老開口」、「翻綠了啦」、「難怪這幾天gg」、「長期上千一定會來，只是要多久而已」、「再兩年上千，還是再兩個月上千，就是不一樣的買法」、「不用拆啊，廢除整張交易全面零股就好」、「至少回檔3成」、「大哥要被你吹死了，還好他向來看不起鴻海」、「就你在搞，台積不動了」。

還有人留言「難怪兩天弱勢」、「GG要下去探親了」、「訊號來了，一鍵出清」、「難怪下去」、「這次發言挺含蓄的，才1000」、「閉嘴，我已經alllin了」、「台積電盤中直接由紅翻黑耶，這神秘力量」、「1000根本手到擒來，就算在反也不可能改變吧？」、「準備空單」、「謝謝，我先出場」。