快訊

立院職權行使法完成二讀！綠委朝韓國瑜射「青鳥紙飛機」 藍委急用標語遮擋

羅智強遭邱議瑩打臉！徐巧芯「加入戰局」拉衣角理論 議場爆發拉扯衝突

直播突遭邱議瑩攻擊嗆「沒被打過嗎？」 羅智強辦公室譴責：研擬法律處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

謝金河看好台積電（2330）破千…尾盤就翻綠！ 網崩潰：至少回檔3成

聯合新聞網／ 綜合報導
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

財信傳媒董事長謝金河指出，台積電在輝達董事長黃仁勳帶領之下，股價有望突破千元。PTT網友討論「看起來1000元不是夢了」，不少人認定謝金河是反指標，因此見他一席話反而憂心忡忡，直呼「翻綠了啦！至少回檔3成」。

謝金河表示，「幾年前，我說台積電股價可能上千元，大家以為在開玩笑，現在有黃仁勳帶路，台積電資深副總張曉強表示：半導體黃金時刻已經到了，2030年產值上看一兆美元，台積電股價到878元，市值跑到22.48兆台幣，美國Adr到160.66美元，市值跑到8299.21億美元，看起來新台幣1000元，Adr市值破一兆美元的可能性愈來愈高，台股也因為台積電，加權指數撐高到大家不敢置信的位置」。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，黃仁勳來台、謝金河喊讚，直呼台積電在輝達帶領下，股價破千不是夢，他表示，「各位覺得老謝是指標的，就看著做股票操作囉！」

其他人則留言「GG 1000是一定的，就跟公公200一樣穩，時間問題」、「穩了，謝老開口」、「翻綠了啦」、「難怪這幾天gg」、「長期上千一定會來，只是要多久而已」、「再兩年上千，還是再兩個月上千，就是不一樣的買法」、「不用拆啊，廢除整張交易全面零股就好」、「至少回檔3成」、「大哥要被你吹死了，還好他向來看不起鴻海」、「就你在搞，台積不動了」。

還有人留言「難怪兩天弱勢」、「GG要下去探親了」、「訊號來了，一鍵出清」、「難怪下去」、「這次發言挺含蓄的，才1000」、「閉嘴，我已經alllin了」、「台積電盤中直接由紅翻黑耶，這神秘力量」、「1000根本手到擒來，就算在反也不可能改變吧？」、「準備空單」、「謝謝，我先出場」。

PTT 台積電 台股 回檔 謝金河 黃仁勳

延伸閱讀

00919單月定期定額人數破10萬 達人教戰：小資累積資產建議「直直扣下去」

00919股價太高嚇跑投資新手？達人：高股息ETF要長期持有、不是在賺價差

小資族想靠00919、00929月領10萬元要有多少張？理財專家：現實很骨感

00918一年半獲利90％將近1倍…價差抵8年股息該賣？ 專家曝「最實務做法」

相關新聞

謝金河看好台積電（2330）破千…尾盤就翻綠！ 網崩潰：至少回檔3成

財信傳媒董事長謝金河指出，台積電在輝達董事長黃仁勳帶領之下，股價有望突破千元。PTT網友討論「看起來1000元不是夢了」，不少人認定謝金河是反指標，因此見他一席話反而憂心忡忡，直呼「翻綠了啦！至少回檔3成」。

他想「月花5萬定期定額正2」認錯還來得及？網曝1招更賺

台股表現持續亮麗，27日漲238.43點，收在21803.77點，成交值新台幣4881.59億元。三大法人同步買超，合計買超124.11億元。網友自嘲是「可悲空手仔」，他僅有定期定額投資比特幣、VOO，看準台股漲幅，他打算「認錯」進場，規劃每月5萬定期定額買進正2，其他人卻認為「All In會更賺」。

買鴻海（2317）或006208？網友釋疑：喜歡前者可以買00881

ETF可以省去看盤的心力，備受台灣投資人青睞，近日大盤頻頻上漲，許多個股的股價漲幅也相當可觀。有網友考慮買進鴻海或是006208，不過其他人卻指出，兩者差異過大，006208主要持股為台積電，也有人直言「鴻海90-100不買，現在才要追不太優，可以考慮00881，內含滿多鴻海的」。

貨櫃三雄萬海（2615）漲最兇！網曝「股本小是優勢」：股價最會飆

貨櫃三雄27日續漲，萬海（2615）表現最為強勢，盤中漲幅逾6%。PTT網友討論「為什麼萬海今天漲那麼多？」其他人則表示，「萬海不一定賺最多，但股價最會飆」，主要是因為萬海股本比較小，因此也更會漲。

當沖七年3／投資小白不要來 高手開外掛靠這3招： 計畫、自律、情緒管理

「從逐筆交易開始，當沖就有了重大變化，」當沖達人「藍白拖」郭靖新說，當台股從過去的「競價撮合」，改為「逐筆交易」後，每秒就有好幾筆買賣成交單，不會每5秒才成交一次，所以現在一開盤，股價就跳得很快，「速度」影響了很多當沖投資人，「決策時間變得愈來愈短，賺錢或虧損的速度，也變得愈來越快」。

當沖靠少許本金月賺10萬不是夢？ 肥羊「鬼話連篇」：交易越多錢就賠越兇

依據彭金隆的說法，台灣一年當沖賠掉291億，交易越多，錢就賠得越兇，也就是說，每年交易9600億，只會讓你一年賠9.6億而已，當沖是條不歸路，請勿相信財經網紅的虎爛宣傳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。