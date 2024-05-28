貨櫃三雄萬海（2615）漲最兇！網曝「股本小是優勢」：股價最會飆

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聯合新聞網／ 綜合報導
萬海航運股價上漲。 圖／萬海提供
萬海航運股價上漲。 圖／萬海提供

貨櫃三雄27日續漲，萬海（2615）表現最為強勢，盤中漲幅逾6%。PTT網友討論「為什麼萬海今天漲那麼多？」其他人則表示，「萬海不一定賺最多，但股價最會飆」，主要是因為萬海股本比較小，因此也更會漲。

世界各大公司為了避免受到紅海危機影響，提前備貨採購旺季所需產品，使得海運旺季提前報到，帶動運價上漲，Drewry上周公布的世界貨櫃指數跳漲16%到4,072美元，為一年半新高；SCFI 指數上漲7.2%。

一名網友在PTT發文詢問「為什麼萬海今天漲那麼多，難道萬海是最強的船嗎？還要追嗎？其他船船怎麼沒力了，上次航海時代是不是也是萬海最猛？尤其是大哥，真的要被鴻海取代了嗎？」

其他人則留言「分散風險三雄都買啊」、「今年有決心要當水手賺一票，三張船票都買啊，三雄你缺一看了也不舒服」、「股本小好拉」、「船要反著做，賺越少的越要買懂不，看一下歷史就知道了」、「萬海之前就是最會飆的三船」、「我後悔最近重壓阿榮，但噴的是萬陽」。

還有人留言「這三台到最後都差不多吧」、「我本來也只有買長榮，後來想說同族群不會只有長榮猛，所以上週三就圈存買陽明萬海，剛好三檔都各9張，一次三檔一起舒服」、「股票本來沒有什麼最賺錢一定會漲最快的事情，長榮你只是時間拉長來看你可以穩抱，在短期行情中本來就不一定會漲最多，更何況陽萬1月到4月可是跌了30%，長榮這段反而還有漲，別人落後補漲，你還要求長榮也一樣本來就不現實」。

PTT 分散風險 萬海 長榮 陽明

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