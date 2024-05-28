買鴻海（2317）或006208？網友釋疑：喜歡前者可以買00881

ETF可以省去看盤的心力，備受台灣投資人青睞，近日大盤頻頻上漲，許多個股的股價漲幅也相當可觀。有網友考慮買進鴻海或是006208，不過其他人卻指出，兩者差異過大，006208主要持股為台積電，也有人直言「鴻海90-100不買，現在才要追不太優，可以考慮00881，內含滿多鴻海的」。

一名網友在論壇Dcard發問「買鴻海還是ETF」，他表示，鴻海目前股價很高「進場好嗎？」但他認為，鴻海後續成長空間仍大，但他的本金不夠，只能買半張股票左右，另外也考慮投資006208，他無法抉擇該如何選擇。

其他人則留言「你拿鴻海跟006208比好像怪怪的，006208的主要持股，52%是台積電，鴻海只有5%，你實際上是在考慮台積電跟006208嗎？另外，沒人規定你一定要買一張，股票最小單位是1股，一張有1000股，你一次只買500股也一樣可以參與配息，如果強迫症想要完整的一張，就下次再買500股湊一張就好，只是買的時候要看清楚單位， 是一股還是一張，或是用成交價格確認自己買的是多少」。

還有人留言「有股息，不怕套。反正每年給你5元，遲早回本。大不了套30年而已」、「鴻海90-100不買，現在才要追不太優哦，可以透過ETF來存自己喜歡的個股，科技型的00881內含滿多鴻海的，可以考慮看看」、「買個股輸贏比較快」、「6208，2317震盪大 看你抱不抱得住」、「喜歡看好鴻海的話可買00915」。