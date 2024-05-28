他想「月花5萬定期定額正2」認錯還來得及？網曝1招更賺

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聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論台股。圖／聯合報系資料照片
網友討論台股。圖／聯合報系資料照片

台股表現持續亮麗，27日漲238.43點，收在21803.77點，成交值新台幣4881.59億元。三大法人同步買超，合計買超124.11億元。網友自嘲是「可悲空手仔」，他僅有定期定額投資比特幣VOO，看準台股漲幅，他打算「認錯」進場，規劃每月5萬定期定額買進正2，其他人卻認為「All In會更賺」。

一名網友PTT發文表示，他幾乎沒有投資台股，只有有定期定額投資比特幣、VOO，手上剩下100股的台積點，本想等台股回檔再買進，想不到股市漲幅不斷，他問「如果現在定期定額每月5萬買正2，然後刪APP，5年後再看還來得及嗎？」

其他人則留言「來不及，已是山頂」、「絕對是歐印比較賺」、「現在不買難道三萬點才買？」、「現在歐印還來的及」、「GG還沒破千啊」、「差不多要崩了，我是覺得你可以再等等」、「GG還沒1000都是買點」、「這有什麼好問的，多空都能做，隨時都馬可以進場，看你有沒有看對方向而已」、「先買一些看會不會崩盤」。

還有人留言「來不及，買了就大跌」、「VOO也沒少賺好嗎」、「主升段剛開始，歐印就對了」、「BTC和VOO有少賺到？」、「每月能買5萬的人怎不自己補充財商，要上來聽眾人嘴砲」、「現在一個月五十萬，持續十年才能勉強跟上耶，加油好嗎」、「我上上禮拜認錯，隨便買也有10幾%」、「直接歐印，幹嘛定期定額」、「既然都在那邊看空，我覺得回檔你應該就抱不住了」。

PTT VOO 台股 比特幣

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