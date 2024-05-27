當沖靠少許本金月賺10萬不是夢？ 肥羊「鬼話連篇」：交易越多錢就賠越兇

【股市爆料同學會．金融股肥羊】

最近由於暢銷書籍的推波助瀾，一群腦X的散戶，以為當沖很好賺，只要拿2萬元出來做本金，天天沖，隨時沖，月賺10萬元不是夢，請各位不要再相信，無本當沖的鬼話連篇了。

很多智X韭菜，以為自己可以像作家這樣，每月成交金額800億，一年成交金額9600億，就算只賺1%，也能夠賺到96億，再不濟的話，只賺0.1%，也有9.6億，但實際上，這些暢銷書作家就是在亂掰。

依據彭金隆的說法，台灣一年當沖賠掉291億，交易越多，錢就賠得越兇，也就是說，每年交易9600億，只會讓你一年賠9.6億而已，當沖是條不歸路，請勿相信財經網紅的虎爛宣傳。

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