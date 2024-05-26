月交易量逾800億！ 低薪八年級生成台灣散戶最好奇神秘交易員 一日瘋狂交易作息表曝

交易員的每日基本功

拜許多網紅所賜，許多人覺得做交易很輕鬆，而且財富自由、時間自由，只要帶著手機或筆電就可以賺錢，還可以每天嘗遍天下美食、到處旅遊。他們認為全職交易者只需要早上工作幾小時而已，隨便按一按就有錢，而且工作也很輕鬆，隨時都可以退休。

但就我所知，成功的交易者當然有一部分屬於天才，他們對價格很敏感，可以輕鬆窺探並預測市場走勢，不過大部分交易者的工時都比一般人要長得多。

而我就屬於不是天才的那群人，我每天做研究加上交易都要花上十幾小時，尤其在還沒賺起來之前，經常一天只睡三、四小時左右。會做到這種地步，或許跟家庭教育也有很大的關係。

本文出自《巨人思維》 有記憶以來，我父親永遠都會要求我對各種事物要多研究、再去研究、繼續研究，看似好像永遠不滿足、但我卻受用至今，也是我在市場上能夠賺到錢，甚至是超越別人的主要原因。

人家賺到錢、享受到了，或許就安於現在這套會賺錢的策略，但我一定會繼續貼著市場，仔細觀察市場變化，並且不斷找尋新的賺錢機會。

所以我常說，如果有一個人每天都在市場交易加研究十七小時以上，並且持續十年，這種人在股市賺不到錢的機會趨近於零，在此分享我最瘋狂的交易階段的作息，這個作息表接近五年！

而在其中股市波動較小的時候，我會把這種空檔時間拿來檢討前面交易的損益狀況，以及觀察市場變化。我會觀看台股的新聞、產業資訊、個股財報營收數據、早上交投熱絡個股的買賣分點狀況，還有美國經濟數據、聯準會發言與決策等，並且研究新策略。

賠一元也要找出原因檢討

這當中，檢討是占我一天時間比重最高的工作。我即使是賠一元也會找出原因，到現在都還是，包含看對做錯、看錯做對、看錯做錯，都會把它分類仔細，並且找出原因、以及檢討該如何改善。做這些工作，目標並不是追求未來都不會賠錢，而是追求要做對的動作。

當然隨著成交金額筆數不同，檢討的方式也會有所不同。在初學階段，可能一天交易個三、五筆，這時我一定會一筆一筆拿出來看，首要關注的重點就是有沒有照著自己的策略、分析下去做，有沒有受到損益的影響？

還是受到心魔的影響？有無凹單、加碼攤平等狀況？或者賺錢了該加碼卻沒加碼？甚至是賺錢了該抱住卻沒有抱，急於停利？諸如此類。

而隨著做的交易筆數越來越增加，尤其當自己的成交量已經占交易的分點比重達八○％以上時，多達數萬筆的成交明細，不太可能一筆一筆拉出來檢討，所以就會直接使用軟體，看這個分點的買賣價格圖表(類似的軟體在市面上有很多廠商提供)。

檢討的重點其實跟初學階段並無不同，只是當成交量大起來，也可以說是對市場、個股影響力變大了，由於自己的交易已經會影響市場價格、市場的買賣狀況，所以檢討的項目又多了一個，就是觀察主要交易對手的操作方法。

快速結論

◎ 成功的交易員，必須不斷檢討自己的交易，確認是否符合策略與分析，有無受到損益或心魔的影響……重點在於，追求要做對的動作。

（本文出自《巨人思維》，作者：巨人傑）