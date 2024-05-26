「進場理由消失時，就停損！」 他17歲入股市…從懵懂股市小白變重磅級散戶

最多人私訊我的問題就是停損。

懂得停損的投資者，其實過去的投資經歷中，也都有過一段放任虧損的時期，這些人或許是賠了不少錢，或者是賠的錢足夠讓自己感到後悔，有過這樣的經驗，就會開始學習如何停損。

但一開始，包含我自己也是，每個投資者都會糾結於三個問題：

怎麼樣停損？

賠多少錢要停損？

看什麼來停損？

關於停損，坊間很多書籍或是文章，大致都會這樣教：設定一個金額或％數，賠到多少錢就要停損。這或許是最簡單且看似最有紀律的停損方式，但其實不然。

本文出自《巨人思維》 以這個方式來探討，假設現在有兩種策略，一個是長周期波段交易，另一個則是極短線當沖，而這兩種交易策略，如果停損方式同樣設定在虧損一○％時砍倉，聰明人就會知道這樣做並不合適。

那麼，又有人說，可以依據交易週期去做調整，例如：長波段二○％、短波段二％，但這樣一來，又會衍生出別的問題。

以長波段而言，假如我依據基本面進行投資，並利用營收來調整進出場，但中間若遇到系統性風險，跌到二一％，我要不要停損？這時如果停損，那砍完倉之後有可能又會馬上漲回去，也就是所謂的假跌破。

總之，這種停損方式，事實上會衍生出各種問題。

基本上，以上這種停損，無非是投資者試圖用一個紀律、一些準則來規範自己。然而，之所以需要停損，關注焦點應該在於「看錯」。只是許多人認定的看錯，都不是「我感覺到錯了」，而是「我一定要賠多少錢，才代表我這次交易做錯了」。

在我看來，要判定自己是否看錯，根據應該是：進場理由消失，或者進場後的發展不符合預期。

因此，投資者應該在進場前，至少在進場當下，就要先清楚地定義好，什麼樣的情況是看對、什麼樣的情況則是看錯，而非用一個無意義的％數或是金額，來說服自己這次的交易是錯誤的。

許多人會想設定這些％數或是金額，藉此來限制自己的交易，還有一個原因是怕自己誤判局勢而做出停損的決定，一旦停損後股價又回到自己原本預想的路線，肯定會扼腕不已，但會有這種想法，原因不外乎是投資者將每筆交易連結起來，視為一連串的過程。

事實上，看錯後退出來觀望，直到又覺得有機會的時候，才再次進場，這兩次進場之間並不會互相影響、是完全獨立的兩件事情，市場整體走勢，並不會因為你的某一筆交易是賺錢或賠錢而有所改變。

快速結論

◎ 每一筆交易都要分開看待。停損的唯一標準是：進場後發展不符合預期，即使出場後，股價又回到原先預想路線，也不必扼腕。

（本文出自《巨人思維》，作者：巨人傑）