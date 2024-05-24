他憂2種AI崩盤可能性！網曝：財報跟不上股價就會崩

AI熱潮來襲，帶動相關類股股價上漲，PTT網友討論「什麼樣的情況下AI才可能崩盤？」他有五成資產投資輝達或其相關類股，雖然半導體長期來看趨勢看漲，但他也擔心「漲的多高下一波就跌的多深」。其他人則表示，「AI不會崩，會崩的都是個股漲太多，財報跟不上股價就會崩了」。

輝達（Nvidia）財報亮眼，激勵台股23日盤中最高達21668.84點，終場收在21607.43點，盤中、收盤皆創歷史新高。

一名網友在PTT發文表示，他有五成資產投資輝達或其相關類股，直呼「黃董賜我吃喝」，不過雖然半導體是長期趨勢，但他也擔心現在漲得多高，未來就會跌得多深，他好奇「這波看似穩到不行的AI潮，要發生什麼情況下才有可能下去呢？」

該網友也猜測兩種可能，第一，真實版天網上演，各國意識到AI發展對人類產生的威脅，限制AI發展，但這個可能性十年內難以發生；第二，其他產業崛起取代，不過目前仍沒有能比擬的產業。

其他人則留言「戰爭」、「AI有如工業革命，大勢所趨」、「AI崩盤的可能，台積電被炸」、「你預設立場就不會崩，多看看美國歐盟的總經環境吧」、「當你家早餐店阿姨在跟你聊LLM時就快逃」、「誰跟你崩盤」、「現在想這沒意義，因為包圍網還沒實際戰力」、「等說AI沒用的人都在用的時候就差不多到了，現在還是一堆人沒聽過AI，或者說那有屁用」。

還有人留言「AI不會崩，個股才會」、「當成長率上不去就會崩了，台供應鏈的話應該是進入供應鏈成本控管如同蘋果供應鏈毛三到四時」、「AI不會崩，會崩的都是個股漲太多」、「AI就是未來誰在跟你崩盤，才剛開始而已」、「當市場上所有人都在看多，無人看空時，才需要擔心反轉」、「中國演習變真打的時候」、「財報跟不上股價就會崩了」。