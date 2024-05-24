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他怨台股5缺點！全網有感1機制沒意義 敲碗開放全零股交易

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論台股機制。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
網友討論台股機制。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

今年台股表現相當亮眼，PTT網友討論「台股最該改善或廢除的五大缺點」，包括全零股交易、盤前盤後試搓、春節提前休市、除權息入金太慢、處置制度及漲跌幅限制。不少人都認同「試搓」是非常沒有意義的機制，也有很多人贊同開放全零股交易。

台股23日在台積電、鴻海、聯發科等科技權值股帶領下，創下歷史新高，但是傳產股大都慘兮兮，跌勢最重的為營建股，指數跌幅3.21%，其次為電器電纜，下跌2.88%，觀光族群也重挫逾2%。

一名網友在PTT發文分享他認為台股交易最應該改善的五大點，第一，全零股交易，他不解，「興櫃就可以全零股交易上市櫃就不行到底為什麼？」；第二，盤前盤後試搓，他認為，五分鐘試搓沒有意義；第三，為了春節提前休市兩天；第四，除權息入金太慢，作業時間一個月過長；第五處置制度及漲跌幅限制沒有必要，他認為，這些手段不是在保護投資人，市場最大的風險是沒有流動性，無量跌停一字鎖才真的可怕。

該網友表示，「都2024年了台股還一堆奇怪的規矩，這些要改應該沒什麼困難吧？大家覺得台股交易需要改進的地方還有哪些？」

其他人則留言「沒用啊，講了多久主管機關還是一樣再研議」、「假搓的懲罰等於沒用吧，還是很假，假搓都直接停止交易1個月，看有多少帳號能撐多久」、「盤前撮30分鐘真的太久，前27分鐘都沒意義」、「一單位改100股，增加流動性，尤其是高價股1000股太貴」、「多那兩天就是為了讓韭菜能順利籌錢阿，很重要的」、「別再一張一張交易了，直接開放零股」。

還有人留言「全零股交易，不然一些高價冷門股很難買」、「取消試撮，直接盤前交易」、「我也不懂假搓到底是幹嘛用的」、「直接盤前交易成交就好了，為啥需要試搓」、「全零股吧，一張1000股超白癡」、「盤前試搓接近25分鐘接近90%個股都浪費時間」、「股東會、股利、中籤、認購通知快點全面電子化啦」。

PTT 台股

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