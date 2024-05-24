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開發金（2883）延攬王必勝！網預言「要漲了」：現在不買等30才追？

聯合新聞網／ 綜合報導
開發金控延聘衛福部前政務次長王必勝擔任資深副總經理。圖/本報資料照片
開發金控延聘衛福部前政務次長王必勝擔任資深副總經理。圖/本報資料照片

據指出，開發金控（2883）將延攬甫卸任的衛福部前政務次長王必勝，出任旗下開發資本轉投資子公司副董事長，主要鎖定開發金在生醫基金領域的私募與創投，年薪上看800萬。PTT網友認為，開發金延攬「大咖」股價勢必上漲，直呼「現在不買難道30才追嗎？」

開發金強調，請王必勝加入絕非所謂「門神」，王必勝歷任醫界相關公、協會要職，在任衛福部在防疫與各項工作貢獻，資歷、人脈與經驗可以有效幫助開發金的資本投資與私募管理，因此將請王必勝出任相關公司副董，對公司、股東、私募投資夥伴與投資標的事業發展，均有正面幫助。

一名網友在PTT發文表示，開發金延攬政界大咖，勢必會帶動股價上漲，現在就該買進持股，有機會賺一筆，他直呼「中華開發這次來真的，一次延攬兩個大咖，還有人沒買開發金的嗎？現在不買，難道30才追嗎？

其他人則留言「賺錢就是這麼簡單，賺錢就是要跟對人」、「今天在跌這個？」、「本國的企業型政府，官員卸任後也很受到業界歡迎」、「800萬以他的醫生年資來看真的不多」、「真的爽，難怪一堆人拼命爭取面試機會」、「聘請專業人士該花就花，用人惟才」。

但也有人質疑「啥他醫學的也轉太大了吧」、「你們的股利股息都到必勝口袋了」、「有錢養小三了棒棒我沒說是誰」、「年薪800萬能養幾個人」、「醫生跨界到金融？」、「人品差，我選其他標的」、「難怪一堆人從政，直接空降就現領年薪500W以上」、「800萬要養兩家人」、「搞不好之後又多個金融小三」、「變成金融專家了耶，嘻嘻」、「不賺多一點怎麼顧兩個家」。

PTT 王必勝 衛福部 開發金

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