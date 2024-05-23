領股息繳稅太重...股市大神都不喜歡？理財達人：高所得稅確實不適合

去年很幸運的在部分調節與換股中，資產有微幅增加，將獲利再投入後，在今年達到了股息百萬的里程碑。十多年來的堅持是先苦後甘，雖然看似緩慢，但看著果園開枝散葉、結實收成，這種等待的欣慰感，其滋味不言而喻。一路上也有前輩、朋友的支持陪伴，也覺得自己不孤單。

有朋友說存股繳稅很麻煩，我個人覺得是有解方。

將資產分配在高息ETF與市值型ETF，以及債券型ETF及美股，就可以將稅賦降低，如果真的還是要繳稅，為國家盡一份心力也不錯。

這位朋友應該是高所得份子。以我堂哥為例子，他年薪近千萬，所得稅率40％，存股領息當然不划算。所以他買台積電、0050、台積電ADR、VOO、房地產等，到退休時再全部換成領息的配置，這種方式確實很適合。

誰適合存股呢？

我認為如果你身處以下條件，我覺得可以考慮存股領息：

1、所得稅率低於20％的小資族 2、比較保守尋求穩健投資的新手 3、定期擁有現金流入的安心感 4、想打造退休金流的機器

那麼誰不適合存股領息呢？

我也認識許多大神，他們是不喜歡領息的。因為稅實在太重了，如果你也是

1、高所得稅率 2、心裡素質強韌 3、短期不需要現金流 4、有更適合自己的投資方式

那領息就絕對不是你的首選了。

不管是存股派、指數派，自己喜歡就好。投資本該選擇自己舒服的節奏，在投資路上長久維持，讓資產成長速度長久大於通膨，是我們共同追尋的方向。

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