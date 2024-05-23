台積電、鴻海市值皆創新高 金控「最大黑馬」與台塑相當！謝金河：半世紀以來空前變局

台股昨（22）日終場飆漲315點，以21,551點收市，再創歷史新高，台積電股價一路衝高，以歷史天價864元收市，市值衝破22.4兆元，同創新高。財訊傳媒董事長謝金河說，這是台灣企業大風吹，半世紀以來空前變局。

謝金河在臉書表示，台積電市值高達22.4兆，鴻海也將市值推進到2.3428兆元，聯發科到1.8952兆元，都是新的里程碑。當中最大的變化是廣達乘AI列車，市值高達1.1兆元，登上第四大市值企業。

此外，受到AI加持的也包括緯創的林憲銘，緯穎市值4537億元，排在15，緯創以3331億，排在29，把緯穎、緯創加在一起，市值7868億元，可以排在第9，這次的企業市值大洗牌，堪稱是台灣空前！

其他值得關注的類股，還有過去半世紀引領台灣前進的龍頭台塑企業，這回完全退出前10大排行榜。回顧過去幾十年，台灣前10大市值企業，台塑集團至少有三席，台塑石化一直在第四，南亞，台塑都在前10大，台化大約排在12或13。

但隨著石化原料價格持續下跌，台塑，台化，南亞首季本業都虧損，股價迭創新低。到22日為止，台塑化市值6659億元，已經退居第12，南亞4322億，排名18，台塑4297億，排在19，台化3294億元，排在第30。

再來看金控業的狀況，元大金控今年市值大躍升，市值4232億元，排在20名，與台塑，南亞相當。謝金河說，「如果馬志玲先生在世，他一定會感到非常吃驚。」

他補充，今年資金回流台灣，金融業跟著水漲船高，富邦金有挑戰兆元市值的潛力，今年最大黑馬除了元大金，中信金把市值拉升至7437億元，坐上市值第9大企業，辜家老大辜仲諒似乎又要站上總司令的位置，準備新的攻城掠地。