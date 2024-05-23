2萬點以為是難以跨越的高牆…轉眼已21500！ 專家「跌了怎辦」：獲才有機會買的答案

股市這種噴出方式真的很不可思議，當初覺得2萬點是短時間很難跨越的高牆，轉眼間已來到21500點。

對於不太賣股的我而言，雖然資產三天兩頭隨著台股創高而增加，但沒賣就是紙上富貴沒錯，我不否認這個說法，我也很習慣一直以來的紙上富貴。

大家都知道股市會有修正，特別是當市場太過樂觀的時候，所以有人會預防性的降低持股水位，當心裡覺得有壓力時，的確需要這樣做。我一直在尋找的就是當錢投入越來越多時，也可以不用因為股市位階高而有壓力。這樣就不會有降低持股水位的時候，我追求的是持續增加股票市值。

對很多大戶而言，他們一天的市值波動，就是我的所有身家，對他們而言，這種波動就跟呼吸一樣自然，我們又何必自己嚇自己呢。很多漲多的個股，有沒有泡沫，我不確定，但我能確定的是，我買的個股是相對沒有泡泡的。

工作上有很多八年級的同事，我常跟他們灌輸顧好本業後，投資也是很重要的觀念。

今天我問他們：「股價跌了怎麼辦」，沒想到他們異口同聲的說：「這樣才有機會買啊」。恩...不錯，看來平時加減洗腦...啊不對，是灌輸觀念還是有差的！

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