FED要耐心等通膨降溫再降息！網曝「這時間前」都只是打嘴砲

聯準會（Fed）多位官員周二均認為通膨會持續降溫，但都主張對降息要有耐心。PTT網友討論，聯準會遲遲不降息，投資債券的投資人恐怕很有壓力；也有人擔心，通膨率沒有下降，聯準會不只不降息，可能還會升息。

不過多數人都認為應會維持原樣，直言「大選前大概都是維持現狀，輪流嘴砲一下而已」。

Fed理事沃勒周二表示，「可能沒有必要」進一步升息，他說，4月消費者物價指數顯示通膨並未升溫。但他也表示，「在勞動市場沒有顯著走軟的情況下，我需要再看到幾個月良好的通膨數據，然後才能放心地支持放鬆貨幣政策立場」。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，「上一份報告出來後，FED不少人都表達出FED需要更多和長期的數據表現來支持FED做出降息的決策」。

其他人則留言「Fed又在放鷹，債蛙在砸電腦了」、「符合預期」、「通膨停在3.多都幾個月了，如果沒繼續降就是繼續升息到降到2%啊，不然呢？」、「升息已經不可能」、「不要再拖了一次升到10%」、「不會升息也不會降息，輪流放話，債酸債蛙再戰一年」、「意思就是不會降」、「大選前大概都是維持現狀，輪流嘴砲一下而已」。

還有人留言「去年已經玩過一次了」、「FED講這種話就是在說今年不會降息」、「10幾年前美債也是持續維持高殖利率常態，別有什麼錯覺跟謬論殖利率必回到低點，官員根本年年打嘴砲，說要降息兩三年過去了，只剩債蛙受傷的世界，去年還有推估表，2024年某月後降息機率高達80%以上，根本就是詐騙，跟台灣的滾動式調整一樣好笑，明年又明年」。