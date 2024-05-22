每月僅有幾千塊能夠存股乾脆不要？ 達人「投資收入30％」：重點是長期持有及股息再投入

追蹤槓桿哥的老鐵們有一部分是大學生，很常收到他們的訊息，說在學時就想要或已經開始存股，真是英雄出少年，如果學生時就開始長期投資，十幾二十年後一定大有可為，這時期的資金大小倒是其次，最重要的是累積財商知識。

上禮拜有個老鐵問我，目前還是學生，每月打工有一萬多收入，家裏還會再給一萬塊生活費，他說不知道一個月該投入多少錢存股？看了網路上建議的每月存股金額，但自己還是學生也沒辦法每個月存那麼多。

因為每個人的收入、生活方式、職業都不同，有的人一個月存一萬就覺得有點吃緊，也有的人一個月存兩三萬、三四萬都還覺得輕鬆，所以我覺得用實際金額去衡量每個月該存多少會有點失準。

但如果用收入的百分比的話，那可能會比較恰當，因為每個人的支出比例都是一樣的，以我自己的經驗，30%是我覺得可以存下一定金額，又不會影響到生活支出的比例。

以大多數的人收入在3-6萬來看，每月存股金額就會落在9千-1.8萬，當然30%這個比例不是打死不變，也不是誰規定一定要存到這個%數，純粹是我自己在做借貸套利前，強迫自己存下至少30%的經驗。

有能力就多存一些存到35%、40%、稍微吃緊就降到25%、20%，視每個月狀況彈性調整存入金額，如果要一個學生或剛出社會小資族每個月存1-2萬，實在是強人所難。

以開頭提到的學生為例，打工收入算1.5萬，家裏給1萬，那一個月有2.5萬，每個月就固定存股30%約7千5，但切記一定要先把這些錢拿去存股，不能先花再存，先花再存肯定會透支該存下的金額，千萬不要太相信自己的自制力。

最重要的是長期持有以及股息再投入，無論你的資產大小都一樣，我認為這才是存股長投的致勝之道，這篇就給新手小白還有學生參考看看嘍。

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