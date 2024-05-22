「高股息正2」不怕空頭又配息？網全酸爆：融資買它就是了

台股ETF人氣王Top 5「國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣價值高息（00940）、群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）」全是高股息ETF，網友討論若是出「高股息正2」，不只不怕空頭，還有穩定配息，根本無人能敵。其他人直言「融資買高股息就是高股息正2了」。

一名網友在PTT發文詢問「出高股息正2有搞頭嗎？」他表示，高股息漲幅不輸正2，只是差在2倍槓桿，如果高股息出正2，就可以大勝0050正2，加上高股息本身抗跌的特性，不怕空頭，而且還有穩定配息，進可攻退可守，又能月月配息又能秒填息，肯定無人能敵。

其他人則留言「哪個世界線的高股息漲這麼多，你要不要看看這波正2漲了多少」、「高股息已經輸0050了」、「哪個高股息漲幅這麼多拜託告訴我，我要歐印」、「正二本身就是高股息正二呀」、「假如高股息不會跌的話，是可以考慮出正10」、「沒搞頭，正2配不了息大媽不愛」、「用股期買0056不就可以了」、「高股息不怕空頭？而且秒填息根本就是缺點，配息再投入，來不及吃不到填息的漲幅」、「你不知道正2沒配息嗎？如果高股息正2沒配息你想買嗎？」

還有人留言「絕大部分年份高股息都輸0050，國外的ETF也都如此」、「高股息正二兩倍配息本金還你這樣有爽？」、「用借貸開槓桿買高股息也能達到類似的效果」、「時間拉長，哪隻高股息回測碾壓過市值型？」、「一定要高股息才抱得住的話，不會自己質押買入到正2正3正4嗎」、「高股息質借再質借啊」。