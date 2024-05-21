股東會紀念品湊齊公園四件套！網笑：等崩盤就是最亮的仔

5月起各家上市櫃公司股東會陸續登場，不少公司股東紀念品相當適合戶外活動，被網友笑稱為「公園套組」，如永豐金送折疊椅、開發金送野餐墊、康和證送餐盤組、長榮海運送薄毯等，剛好湊齊四件套。PTT網友戲稱「套著配也舒服，崩盤就是公園最亮的仔」。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「恭喜上榜的股東，有營養品、生活用品、露營用品，就算套著配也舒服」。

其他網友紛紛留言「大家公園先卡位囉」、「公園四件套」、「台新的好像也可以保存食物？方形易撥罐？」、「到時崩盤就是公園最亮的仔」、「羞辱夠了沒？」、「野餐墊有夠醜，印什麼logo」、「暗示大家快買這幾家為住公園做好準備嗎」、「是不是在臭？」、「方便睡公園」。

還有人留言「好貼心，我正好要去睡公園」、「大家收集好就能去睡公園了」、「永豐椅感覺肥宅坐下去會垮」、「沒給個大紙箱怎麼睡」、「很符合股版，一不小心睡公園可以用」、「開發金的公園墊真的不好看」、「剛好要睡公園，領套組好過年」。

永豐金控今年股東會紀念品推出白色文青風「豐收椅」；開發金控今年的股東會紀念品是「野餐墊」，方便收闔攜帶打開大面積使用，適合戶外露營；長榮海運公布股東會紀念品，繼去年推出讓小股東大排長龍的康寧杯後，今年股東會一樣要送小股東「Jack wolfskin輕柔薄毯」。