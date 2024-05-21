賴清德講完話觀光股重挫⋯他賣山富報酬率3成！網看操作全跪了

暑假將至，不少人規劃出門旅遊，順勢帶動觀光股上漲，然而520總統賴清德就職演說，因關於兩岸的立場導致兩岸關係緊張，導致觀光股因此下跌，有網友投資山富，520當日下跌至幾乎跌停，因此他賣出部分持股，資金約4萬元，報酬率近3成。其他人無奈嘆「觀光行情沒了，我套勞好慘」。

台股20日以21,278.38點開出，上漲19.91點，一度拉升至21,338.35點，上漲79.88點，但在總統賴清德就職演說後，指數出現急殺，觀光股、航運股等由紅翻黑，權值股台積電（2330）一度下滑至822元，大跌13元，終場回到平盤835元收盤

一名網友在PTT發文表示，他投資山富，原訂160、180元目標股價已到，本來預期暑假加持，股價有望漲到200元，不過520觀光股重挫，山富拉到190再往下灌到幾乎跌停，出量下殺，他認為，短線上應該要整理很久，因此他已獲利大部分持股，只留一點看有沒有「魚尾」可以吃。

其他人則留言「習大今天可能不開心」、「推！今天跌停沒撿到」、「觀光股利多出盡就算了，還被爆擊」、「一張一萬變一千」、「跌停也不用急著接吧」、「被信賴台灣講死了」、「高手，今天觀光真是太靠腰了」、「新聞都有報了賴總統一句話：互不隸屬，直接跌停」、「這家高毛利真的不錯」、「自己是評估6月底7月初會到高點，但短期賣壓感覺很重」。

還有人留言「這家郵輪很賺啊，毛利高其他家高多了，少說也要個0-200」、「短期賣壓除了是解套散戶亂賣之外，還有就是兩岸情緒，等恐慌的賣完再進也不遲」、「太強啦這種股票會做也很強」、「放心啦，這幾家本來就不是靠中客生活」、「賺爛，滷蛋可以多加一顆」。