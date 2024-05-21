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他鴻海（2317）均價高達177.5元⋯喊漲到200才停利！網笑勇敢：山頂凍人

聯合新聞網／ 綜合報導
網友加碼鴻海股票。記者曾原信／攝影
網友加碼鴻海股票。記者曾原信／攝影

台股20日開高，早盤以21278.38點開出，盤中一度下殺至21102.18，終場收紅在21271.63點，上漲13.16點，漲幅0.06%，成交量4,440.26億元，三大法人買超9.12億元。鴻海（2317）呈現下跌，終場收在167.5元，下跌2.5元，跌幅1.47%。PTT網友規劃加碼做多鴻海，其他人看了他的規劃直呼「勇敢！山頂凍人」。

一名網友在PTT發文表示，他規劃加碼投資鴻海，他認為，AI下半年出貨，外資成本約155元，「營收本益比超低200套著配也舒服」，預計股價200元獲利了解，130元停損賣出。

網友秀出鴻海（2317）均價達177.5元。
網友秀出鴻海（2317）均價達177.5元。

其他人則留言「均價如何買在接近幾乎新高，滿強的」、「170有大量冤魂」、「真的強…買在最高點」、「很勇敢，給推」、「只是177進200出，賺沒多少」、「170不知道卡多久 我也希望你講的是對的」、「跌到150不要被洗出場嘿」、「我170四張都有點怕了，177很勇」、「177幾乎買在山頂」、「笑死，外資成本一定比155低啦，等殺破138.5就知道」、「山頂凍人給推」、「全面樂觀挺危險的，還好我已經獲利了結」、「177幾乎買在最高」、「100不買177才買，厲害」。

不過也有人力挺「短空長多，撐下去就對了」、「之前160也被說高點，事實就是一直漲」、「沒問題的，等公佈歐洲運價漲上去就破200了」、「都上看200，177不買他才覺得大家傻了」、「鴻海除息前會有一波震盪，也是穩」、「會賺，別太貪心」。

PTT 外資 鴻海

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