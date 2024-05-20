先搞定房子再存股…但建議買預售屋？ 小師傅：有3年時間可壯大股本

在2022年被高房價嚇到，趕快先買了間預售屋壓壓驚，然後把剩下的資金都放到高股息ETF。那現在如果你問我到底要先買房還是先存股，我是覺得可以先存股到一個階段再靠質押出來當頭期款。盡量想辦法用最快速的時間存到100萬到200萬股票市值，在這中間你就可以開始慢慢看屋了。但是建議先選擇預售屋，因為一開始投入的本金不需要太多，自然有更多資金投入在股票上。

我當時是買了總價1千2百萬的房子，先付了10%的頭期款，後面的10%工程款再慢慢付，所以本金一開始不會一次去掉太多。如果你最多可以存到200萬，質押5成出來100萬，留1成，還有200%的維持率，可以算是安全範圍。一般不要碰到股市大血崩都可以輕鬆應付，當然之後主要也是看你手上有多少自備款，還有之後可以創造每個月的多少現金流出來，再看相對應多少錢的房子。

接著你有2-5年的工程完工時間，你這期間就要開始全力存股，能存多少就存多少，盡量省錢來增加股數，忍一下就過去了。這時候開啟加速存股的工具就是質押，用得好，能更好更快速成長。如果沒意外，好好存，等到交屋的時候，股票市值和股息應該已經非常強大了。

交屋後你還有時間可以存股，房貸選擇不要本利攤還，會限縮到可投資的現金流，一定要申請寬限期。未來貨幣不值錢，應該善用寬限期投資，拿未來的錢，繳今天的貸款。

所以，如果我們買預售屋，準備存股的時間其實非常寬裕。寬限期我們算3年好了（只需還息），你這樣還有3年時間可壯大你的股本。之後每三年看一下，增值多少，不錯就轉增貸出來，再加寬限期。

股票沒開槓桿或買個股

不容易贏房子的五倍槓桿

先搞定房子

在搞定股票

避免你一開始的槓桿倍數過低

造成最後你所有獲利連買間房子

最好的結果也才剛好打平

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