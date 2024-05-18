他股息月領11萬…工作只是求個穩定！ 小師傅：20年前有這樣的財商少浪費很多時間

最直接的變化，應該就是滷肉飯加滷蛋不用再考慮了，吃麥當勞也可以直接薯條加大。

還可以跟喜歡出一張嘴的主管大聲說該做的我不會少做；我求個穩定工作而已，我對得起我這份薪水，你以為我缺這份薪水嗎？目前工作對我來說真的就是為了借錢方便好嗎？銀行很愛看薪資條的，你離職去跟銀行聊天看看，保證他們不太想鳥你。

其實現在有了穩定的現金流後，我反而能把心力花在更多不同的地方上，也可以多出國看看。我會因為有被動收入延伸更多的可能和機會，不斷地去嘗試和學習。要是20年前有人教我這樣的財商知識，我在想我現在也不用浪費這麼多時間了。

只能說家庭生活方式會造就小孩金錢觀，有的會認真要擺脫原生家庭的悲慘模式認真看待，有的就一起沈淪（貧窮）階級複製真的很可怕。

現在身邊還是有很多不相信借貸套利可以加速達到財富自由。其實我也都很樂於跟朋友分享與討論，但是之前跟同事聊信貸+質押，都叫我不要在那想東想西的，到時怎麼死的都不知道。財商知識不足的人都會跟你說你一直再繳利息你這樣虧死了啦，甚至還會說投資股票不是我們這些散戶能操控的啦，你一定會虧錢不會賺，然後等著看笑話。

可是事實上我的資產一直在增加，越借越多錢財，房子也越借越值錢，台灣真的很神奇，所以為什麼很多人再炒房，因為早就看透了，既然無法改變不如加入他...一起炒爛！

有錢人不能說的秘密

就是房貸都不用再拿出多於本金來支付

永遠只付利息不付本金

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