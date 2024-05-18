台積電股票全出清！他曝對帳單「準備買房」 網羨慕死：賺翻了

台積電股價不斷創新高，日前最高點已來到856元。對此，一名網友分享自己的對帳單，從318元買進4張，近期為了買房，決定高歌離席，在855元賣出，大賺213萬元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「台積電高歌離席了，祝大家人人都發財」為題，指出自己因為有買房規劃，決定把手上4張台積電股票出售，從對帳單中可以發現，合計損益為213萬1055元，報酬率高達167.3%，他也開心分享「謝謝TSMC，也祝大家人人發大財」。

貼文一出後，多數網友都來留言祝賀，紛紛表示「318抱到855，厲害呀！」、「恭喜！買房了，真好」、「台積漲完換房產漲，恭喜原PO，我是400買還在抱」、「恭喜～有單就給讚」、「猛猛的」、「恭喜賺爛，睏霸數錢」、「買新車然後買車牌：BUY-2330」、「恭喜，能夠從$318抱到$855真的不容易，很厲害！」。