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台股為何不崩？他等25年不敢進場 網推靠1招勇敢追價

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期表現亮眼。圖／聯合報系資料照
台股近期表現亮眼。圖／聯合報系資料照

台股15日站上21147.21點，上漲161.36點，漲幅0.76%，盤中、收盤皆創下歷史新高點，看著股市頻頻上漲，不少人想進場卻不敢貿然行動。有網友抱怨，「股市為什麼不崩？」其他人則建議「勇敢追價，反正股市大部分時間是多頭，成本可以攤平回來」。

台股15日再度創下新高，統計今年至今大盤共計上漲3216.4點，漲幅達17%，表現相當亮眼，其中台積電（2330）貢獻良多，今年來台積電上漲246元，漲幅達41.48%，貢獻大盤點數逾2000點，佔比超過6成。

一名網友PTT發文表示，他大學畢業以來已滿25年，這些年遇過兩波不景氣，包括2000年的科技泡沫及2008年的金融海嘯，直到2015年他的工作穩定，打算要好好存錢，卻遲遲等不到第三波的不景氣，也導致他不敢投入股市。

該網友說，這些年看著房市、股市不斷上漲，他卻滿手現金，別人財富則是翻倍再翻倍，他表示，「這波十多年的牛市好像只會噴，完全跟景氣循環的模式不一樣，難道是因為川普無限QE打破景氣循環的模式？最近股市又創新高，股市為什麼不崩？」

其他人則留言「光上個月崩1000點，隨便就能賺100萬了吧」、「去年11月不就是低點嗎，你不敢買？」、「你也知道是泡沫 但泡泡不夠大怎麼會破掉？」、「GG1元指數8點，怎麼可能會崩回去萬點以下」、「比跌幅要不要順便比一下物價」、「我以前也等過崩盤，後來發現不如勇敢衝，市場環境在變，從QE發明以後一切都不一樣」、「因為臺灣經濟都很好」。

還有人留言「等崩盤可能等到你孫子都出生，結果崩盤比現在還高」、「你等的那種崩盤真的遇到的時候你也不敢進場，照理講疫情那時候再怎樣都該部分進場」、「只要沒在市場裡你永遠不懂，滿手現金等崩盤卻一股沒買的人你終身不會買」。

PTT 台積電 台股 大盤

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