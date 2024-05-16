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台股頻創新高跟520有關？網曝關鍵：會再噴半年

聯合新聞網／ 綜合報導
台股創新高。 圖／聯合報系資料照片
台股創新高。 圖／聯合報系資料照片

台股15日再度創下新高，統計今年至今大盤共計上漲3216.4點，漲幅達17%，表現相當亮眼。PTT網友討論「大盤最近創新高一直漲是慶祝520行情嗎？」其他人則認為，不一定與520有關，主要是受到年底美國大選加持大盤上漲。

台股15日早盤以20984.7點開出，盤中一度拉升至21308.32點，終場收在21147.21點，上漲161.36點，漲幅0.76%，盤中、收盤皆創下歷史新高點。

一名網友在PTT發文表示，最近大盤頻頻創新高，連融資也創新高，不過卻沒有看到融資追繳令的新聞、多軍或空軍畢業文等，他好奇「這一波是慶祝520行情嗎？可以進場了嗎？蜜月期該不會只到520吧？」

其他人則留言「想太多了，越這樣想520之後還是繼續噴，怎可能好心讓你上車」、「之前有人統計520隔天是準噴的」、「520+美國大選加持，怎麼輸」、「說什麼呢，經濟最好的一年，股市一直新高正常」、「漲到美國大選結束」、「520以後更恐怖，沒股票換現金的會很慘」、「會問這種問題真的先去看智商」、「台灣果然是世界的中心，沒錯吧！」

還有人留言「少說再噴個半年」、「基本面也有跟上好不好，一堆公司營收獲利都創高」、「這邏輯是美帝慶祝520？」、「年底美國大選，你覺得台灣總統就職跟美國的總統大選哪個重要？」、「原來美股也在慶祝520，世界怎麼跟得上臺灣」、「就美股沒跌，台股怎麼跌」。

PTT 台股 大盤 美國大選 美股 520

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