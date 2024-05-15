入飆股群組被詐騙…老父親3千萬房產遭過戶取不回！ 律師教5方法：保護長輩財產

有一則新聞「我爸被騙3000萬房子被過戶拿不回來」，這爸爸被騙得真的很慘，真真假假混在一起到居然最後全是假的！原po就有在留言寫到「這個飆股群組最厲害就是是長期的，群組外還有不同的角色私下跟我爸聊天，當朋友一樣關心他，讓我爸卸下心防。」（新聞連結）

其實，現在的詐騙真的已經專業化了，會有一組人針對你財產在做設計，如果被詐騙，千萬不要太過自責，也無須太過苛責家人...

遇到這樣的詐騙集團完完全全只能認賠嗎？

讓人感到很難過的是「那個房子是我跟爸媽從小住到現在的地方。」如果我的家被這樣騙走，我真的會一邊哭，一邊對詐騙集團提告。

在不動產過戶的案件中，不動產過戶會有對象，也會有中間經手的人，相對於只在網路上認識，匯款到海外去的詐騙手法，有多一點的機會。

通常報案後，可以運用刑事保全程序，把可疑帳戶或不動產給扣押。之後再繼續偵查犯罪。

如果時光可以倒流，身為兒女就會想到在家人漸漸高齡的時候...有什麼方法可以保護長輩的財產？

1.將長輩房產交付信託，信託後，長輩本人也無法將房產過戶給詐騙集團，也無法設定抵押權。 2.將長輩的整筆現金交付信託，每個月再從信託帳戶匯款例如：50,000元，到長輩平常使用的帳戶。帳戶內現金有限，受詐騙的損失也會有限。 （有一位媽媽平常都投資0056ETF，如果要確保資產，可以將ETF信託，股息再匯到平常帳戶使用） 3.將長輩房產做預告登記，在預告登記權利人沒有同意塗銷前，房產不會被任意移轉。 4.做兒女的要時時關心父母，父母有任何事可以找兒女溝通。 5.如果發生狀況，第一時間採取法律行動！

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。