她買萬海慘虧逾7成⋯想當傳家寶送孫！苦主曝賠2百萬血淚

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聯合新聞網／ 綜合報導
萬海航運。圖／萬海提供
萬海航運。圖／萬海提供

萬海13日應證交所要求公布4月獲利自結財報，單月稅後純益達23.53億元 ，年增率逾十倍，每股純益（EPS）為0.84元。不過有網友曬出萬海持股，虧損達23億元，報酬率-76%，她自嘲，以後要告訴孫子「奶奶以前買過萬海300（指股價）喔！」，有人笑稱「還好啦，我媽買了10張，應該是賠了2百多萬啦」。

全球市場正面臨缺船、缺櫃雙缺危機，運價開始回升後，也直接反映在萬海營收、獲利上，4月合併營收為101.08億元，月增6.39%，年增24.32%，單月自結稅前盈餘30.64億元；稅後純益達23.53億元 ，年增率逾十倍，EPS為0.84元；累計營收377.26億元，年增11.98%。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她在幾年前的「航海王」時期，於萬海股價300元時買進，如今股價「骨折再骨折」，她無奈表示，「我已經打算當成傳家之寶，打算告訴我孫子：奶奶以前買過萬海300喔！」

其他人則留言「我130的陽明都攤到60了」、「孫子：令人敬畏的阿嬤」、「建議加碼攤平，賺爛」、「孫子也可以取名陽明」、「沒事，我的長榮也是從減資換算的420一路把均價壓到200，今天剛解套」、「我長榮買過歷史高點」、「航海三熊大學姐在這兒，當年的萬海、長榮、陽明全套在高點沒攤過，現在超級後悔」。

還有人留言「再不跑再套十年」、「隔代沖失算了，要隔隔隔沖才對」、「這波漲幅差不多了」、「還好啦，我媽買了10張，應該是賠了2百多萬啦」、「我也是這樣打算的，我314」。

Dcard 萬海 長榮

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