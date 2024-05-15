衛福部擬調漲補充保費！全網怒罵「奇葩政府」：提倡當沖宰存股族

現行健保補充保費費率為2.11%，衛福部近日表態，520後可能調漲補充保費，資本利得的費率不應低於一般保費的費率，代表有股利、利息所得和租金收入者的補充保費，可能會提高。PTT網友不滿，怒罵「奇葩政府，專鼓勵短線」，還有人直呼「對領股息的人也太不友善了吧」。

二代健保開辦達10年，並針對「全年累計超過當月投保金額4倍部分的獎金」、「兼職薪資」、「執行業務收入」、「股利所得」、「利息所得」和「租金收入」收取補充保費。健保署長石崇良表示，基本利得的費率也不應該低於一般保費費率。

一名網友在PTT轉貼新聞，他表示，衛福部明顯表態，現在補充保費就讓股票族「哀哀叫」，調漲後恐怕是雪上加霜。

其他人則留言「政府提倡當沖，連稅都一直減半，存股活該被宰」、「賣一波高股息的etf你們全部套住再來摳健保費填坑」、「韭菜割起來」、「當沖降稅然後懲罰存股族，真的是奇葩政府」、「股利根本不保證填息，算什麼資本利得，左手拿給右手還要被一課再課，亂搞一通」。

還有人留言「所以賺股息賠價差，誰要補，講得好像股息穩賺」、「切成日日配，就課不到了啦」、「正二要起飛？沒股息賺起來」、「都鼓勵你各位炒短線了」、「每年稅收超徵，居然還要從人民身上挖錢」、「現代羅賓漢喔，怎麼不找那些使用或是潛在的病人開刀」、「股利還要被扒幾層皮」。