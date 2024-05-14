當沖勝率達8成年賺千萬？實際連勝率小於1% 理財專家：壓力大到難想像

之前看到有廣告說，當沖勝率達8成，有機會可以年賺千萬！聽起來超吸引人！

身為數學人，我不禁思索這種連勝的可能性，於是拿起計算機按了一下，發現這個連勝的勝率，好像有點讓人卻步。

在高中數學的機率單元中，我們有學習到獨立事件的機率計算。

若單次勝率為8成，而每次試驗皆為獨立事件，則要連勝10次的機率，為0.8的10次方；要連勝20次的機率，為0.8的20次方…

以上純屬娛樂效果～我相信投資不是只有數學，更是心理學。

姑且不論數學的成分有多少，真正的贏家，只有政府這個大莊家。無論輸贏，稅照收，遊戲照跑。當沖稅減半變相鼓吹人民炒短線…

我很敬佩那些職業操盤當沖高手，但他們背負的壓力，其實不是大家可以想像的。他們的能力，也不是一般人可以輕易複製的。

多數人總覺得自己不是「一般人」，浪費許多時間精神之後，不是畢業就是白忙一場，沒賠錢算是不錯的結局了。

純粹有感而發…如果你覺得自己適合當沖，也確實能賺到錢，那真的恭喜你！

只是每當看到有人發畢業文，就覺得有點惋惜…好好買進好公司或ETF，長期持有當股東，把時間花在更有意義的事情上，或許會有更快樂的人生。

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