快訊

NBA／唐西奇關鍵罰球失手 雷霆末節逆轉獨行俠扳平系列賽

驚！高鐵大媽借手機「躲一旁打電話」 偷做1件事讓她嚇壞：這樣還安全嗎

揭露武漢疫情真相遭判罪4年：公民記者張展刑滿出獄，但目前仍「消失」中

當沖勝率達8成年賺千萬？實際連勝率小於1% 理財專家：壓力大到難想像

聯合新聞網／ Ryan爸爸理財誌
投資股市方式百百種，找到最適合自己的才有用。台股示意圖／中央社
投資股市方式百百種，找到最適合自己的才有用。台股示意圖／中央社

之前看到有廣告說，當沖勝率達8成，有機會可以年賺千萬！聽起來超吸引人！

身為數學人，我不禁思索這種連勝的可能性，於是拿起計算機按了一下，發現這個連勝的勝率，好像有點讓人卻步。

在高中數學的機率單元中，我們有學習到獨立事件的機率計算。

若單次勝率為8成，而每次試驗皆為獨立事件，則要連勝10次的機率，為0.8的10次方；要連勝20次的機率，為0.8的20次方…

以上純屬娛樂效果～我相信投資不是只有數學，更是心理學。

姑且不論數學的成分有多少，真正的贏家，只有政府這個大莊家。無論輸贏，稅照收，遊戲照跑。當沖稅減半變相鼓吹人民炒短線…

我很敬佩那些職業操盤當沖高手，但他們背負的壓力，其實不是大家可以想像的。他們的能力，也不是一般人可以輕易複製的。

多數人總覺得自己不是「一般人」，浪費許多時間精神之後，不是畢業就是白忙一場，沒賠錢算是不錯的結局了。

純粹有感而發…如果你覺得自己適合當沖，也確實能賺到錢，那真的恭喜你！

只是每當看到有人發畢業文，就覺得有點惋惜…好好買進好公司或ETF，長期持有當股東，把時間花在更有意義的事情上，或許會有更快樂的人生。

◎本文內容已獲Ryan爸爸理財誌授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 投資人 當沖 股票

延伸閱讀

買00940被同事笑是韭菜…破發還未站回發行價該認賠？ 存股達人：沒那麼不堪

1年內狂抽「112檔股票」能賺錢？理財達人設1條件：結果超意外

00878、0056幫小孩定期定額存股票！ 爸爸開心：被打敗了績效還贏過我

陽明（2609）、萬海（2615）持續漲停…進場風險越大！ 專家：但現在賣長榮（2603）以後會後悔

相關新聞

當沖勝率達8成年賺千萬？實際連勝率小於1% 理財專家：壓力大到難想像

之前看到有廣告說，當沖勝率達八成，有機會可以年賺千萬！聽起來超吸引人！

1年內狂抽「112檔股票」能賺錢？理財達人設1條件：結果超意外

理財達人「懶錢包 Lazy Wallet」自言過去始終沒什麼偏財運，股票抽籤保持著0中籤紀錄，於是這1年實測「股票抽到飽」，瘋狂參與了112檔的申購，結果如何呢？

他賣長榮（2603）賺30萬！網分兩派激戰 一票人嘆：賣在起漲點

近期航運股表現亮眼，有網友投資長榮，他在股價178元買進、208元賣出，賺進30萬元。但其他人卻不認同他的做法，留言「賣在起漲點，才剛開始而已」，不過仍有人力挺，直呼「接下來大家一片樂觀又要老戲碼多一堆水鬼」。

躺領股息被醫盯上「不勞而獲」！健保補充保費喊漲 存股族傳首當其衝

高股息ETF、高殖利率存股長期深受台灣投資人喜愛，但有醫者直言「不勞而獲的股息，補充保費卻僅2.11%，不公平」，建議提高補充保費費率。不料...

「資產倍增術」大公開…信貸+買高股息ETF+質押+再轉貸！ 小師傅：前提需遵守2原則

因為信貸要還本金+利息，相較於質押，能套利的空間似乎比較小。

聯電股東紀念品開出「隱藏版」掀暴動！他困惑台積電沒發？聰明原因曝光

一年一度上市櫃公司召開股東紀念會的時刻來臨，連帶著掀起一波股東紀念品熱潮。近日以來陸續開放股民領取股東紀念品，有網友分享，某天去領取聯電的咖波隨行杯，結果領到官方未公開的版本，羨煞不少股民。此外，有台積電股民上網提問，「為什麼台積電都沒有發股東紀念品呀？」話題引發熱議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。