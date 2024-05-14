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1年內狂抽「112檔股票」能賺錢？理財達人設1條件：結果超意外

聯合新聞網／ 財經編輯 文俐心
理財達人「懶錢包 Lazy Wallet」1年內參與112檔申購，總計2檔中籤，獲利近6萬元。示意圖／聯合報系資料照
理財達人「懶錢包 Lazy Wallet」1年內參與112檔申購，總計2檔中籤，獲利近6萬元。示意圖／聯合報系資料照

理財達人「懶錢包 Lazy Wallet」自言過去始終沒什麼偏財運，股票抽籤保持著0中籤紀錄，於是這1年實測「股票抽到飽」，瘋狂參與了112檔的申購，結果如何呢？

以下為影音內容：

這項產品屬於特殊的貸款專案，年利率0%，通過審核跟對保後，就擁有100萬元的授信額度，這筆錢供股票抽籤循環動用（股票抽籤代墊款），在100萬內股票通通都可以抽，不用特別調度資金，錢不夠也能申購，例如有些個股動輒50、60萬元，當幸運中獎，只要把股票賣掉就有錢支付代墊款。

沒中的話本來就會退款，不過開辦專案要付3000元開辦費，抽籤手續費（20元／次）也要自出。

2023年5月2日服務開通後，就可以自由抽籤抽到飽，不過盈虧仍要自行負擔，所以預設「預估報酬＞10%」的條件，符合才申購。另外實測是想看賺不賺，如果中籤撥劵日就會賣股。

從參與「貿聯-KY」開始抽抽抽，最初充滿期待，不過到了8月時已經抽了超過30檔，卻總是槓龜，每抽1次還損失20元手續費，直到8月底抽中自行車產業的明係（6804）。

之後又是一段不停槓龜到麻痺的日子，然而到了今年4月底，忽然又中籤，抽中停車場龍頭阜爾運通（6914）。

一年結算總計抽了112檔，2檔中籤，命中率1.79%，整年動用資金8525710元（手續費、郵資自付）。

總結

第一檔「明係（6804）」

撥券日是2023年9月4日，開盤價59.5元，盤中最高有到60.3元，賣出價和收盤價一樣是59.6元。明係脫手後得到59600元，扣掉券商手續費32元、交易稅178元是59390元，再減掉抽籤手續費20元、掛號郵資50元，償還代墊款53000元，最後實際入帳6320元

第二檔「阜爾運通（6914）」

撥券日是2024年5月3日，開盤價198元，盤中最高有到202元，賣出時價格稍低187元，脫手後得到187000，扣掉券商手續費101元、交易稅561元是186338元，再減掉抽籤手續費20元、掛號郵資50元，償還代墊款132000元，最後實際入帳54268元

兩檔總計60588元，扣掉（整年）的手續費成本，最終獲利58000元。

◎本文內容已獲懶錢包 Lazy Wallet授權，未經同意禁止取用轉載。

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