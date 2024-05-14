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他賣長榮（2603）賺30萬！網分兩派激戰 一票人嘆：賣在起漲點

聯合新聞網／ 綜合報導
網友賣出長榮股票。長榮海運。聯合報系資料照
網友賣出長榮股票。長榮海運。聯合報系資料照

近期航運股表現亮眼，有網友投資長榮，他在股價178元買進、208元賣出，賺進30萬元。但其他人卻不認同他的做法，留言「賣在起漲點，才剛開始而已」，不過仍有人力挺，直呼「接下來大家一片樂觀又要老戲碼多一堆水鬼」。

台積電領軍，貨櫃三雄助攻，台股13日早盤大漲224點衝20933點創新高，終場加權指數上漲148.87點，收在20857.71點，創歷史收盤新高。法人表示，台股今天漲多後震盪難免，短線不排除較大回檔整理，但中長多行情仍可期。

一名網友PTT發文，他日前曾發文表示「長榮漲到200元停利」，因此他兌現承諾，在股價208元賣出，賺進30萬元。

其他人則留言「沒吃到魚尾也屌虐空仔航酸了」、「說到做到很厲害」、「這真的要給推」、「水手都能吃香喝辣了」、「三十萬好羨慕」、「比那些航酸強太多了」、「推，各位好好看這個操作，接下來大家一片樂觀又要老戲碼多一堆水鬼囉」、「說到做到給尊重」、「航酸好好看看這篇，人家賣了也給留下的人祝福」、「沒有變恐怖情人就是讚」、「我也賣208，等拉回再買」。

但也有人留言「才剛要啟航耶！你這跟21年賣在起漲點有什麼不同」、「買在起漲點，厲害」、「才剛開始」。

PTT 台股 法人 長榮

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