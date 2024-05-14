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他買重電賠33萬！網曝「做夢行情沒了」：不如改當水手

聯合新聞網／ 綜合報導
重電族群重挫。台股示意圖。圖／聯合報系資料照
重電族群重挫。台股示意圖。圖／聯合報系資料照

重電族群13日重挫，華城收750元，跌6.02%；士電收260元，大跌8.29%；中興電收167.5元，跌5.9%。PTT網友哀嚎，他趁前陣子重電股討論度高時，買進六張亞力股票，如今虧損高達33萬元，他無奈嘆「重電真的炒完了嗎？」，其他人笑稱「業績跟不上股價，做夢行情已經結束了」。

一名網友在PTT發文表示，前陣子重電股正夯，重電三雄、亞力股價輪流上漲，他心想「亞力斜斜的上去有夠厲害」，才剛買進六張股票，股價就跌跌不休，到現在重電族群股價都是一直往下，也沒有止跌，他問「重電真的炒完了嗎？那未來幾年如果又缺電，主力放棄這個題材他們之後要玩什麼？」

該網友表示，「重電之後還會上嗎？應該一堆散戶還有中興電的員工都還在山頂吧，套在歷史新高可以說嘴一輩子了，目前就是看不懂，沒量但是又一直跌，這算是出貨嗎？」他預計跌到50元賣出，漲回180元出場。

其他人則留言「本來就不值」、「題材股不停損，很勇」、「之後炒電纜呀，畢竟還有台電十年計畫」、「跌到50才要加碼吧」、「每個人之前都在說中興電落後補漲，現在是一起跌」、「我今天停損了」、「幫別人出貨」、「跟軍工一樣，這種政策概念股你只要相信有政府好安心就好，現在只是在洗一些台灣價值不足的，莊家時間到了就會拉了」。

還有人留言「重電不就比誰跑的快嗎？你不跑當然套山頂啊，不然你覺得真的值這個價？」、「重電某間的員工持股成本都被拉高了」、「高檔破十日最晚破月線要走，不停損會很痛」、「重電真的要跑的快不要貪」、「沒基本面支持的炒作股，不如趕快停損去追航運啦，至少航商獲利都是真的」。

PTT 台電

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