快訊

漲電價又特赦扁拆彈 蔡賴重回最和諧關係 英系得自尋出路

公幼師人力不足委外課留成趨勢？ 家長憂照顧品質

祖孫3屍在屋內竟有水族館員工入內洗魚缸 魚全死光還發出惡臭

「資產倍增術」大公開…信貸+買高股息ETF+質押+再轉貸！ 小師傅：前提需遵守2原則

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

信貸要怎麼只還息？

1.每年重新轉貸。

2.預留一年的本息不要投資。

你可以借到信貸後，做分攤成1-12個月的高利活存或定存，來還信貸。

一年後再轉增貸。等於你投入6/7資金即可。只要你有薪水，還款正常，不綁約超過一年。轉貸可以借出更多錢，如同買房的增貸一樣把房產增值借出。你則是把這一年的資產轉成認列月薪的部分增貸出來。

因為信貸要還本金+利息，相較於質押，能套利的空間似乎比較小。所以這個操作方法是只支付利息而不還本金，利用房貸寬限期概念創造現金流。所以需要預留一年的利息費用，並且每年自身薪資所得都要成長才能進行每一次信貸額度的提升。

如何增加每一年的信貸額度？

我目前是買股配息增加54c每年所得，這樣之後我是不是可以再跟銀行有條件的談信貸借款利率跟額度。以銀行來說，所得清單上的54C會直接認列。

100萬的54C就是直接加計100萬到年薪。例如：本業薪資100萬，54C加計有100萬，年薪就是直接認列200萬。這樣可貸金額瞬間拉高很多。但是認列其他財力這一塊，每間銀行都不太相同。有的銀行不認列，只能計算本業薪資。

假設借出100萬信貸：

我會先買入市值100萬的高股息ETF，再全部質押後可以借60萬現金；這60萬再買進高股息ETF，60萬部位再質押出36萬，依此類推。

你有多少、想押多少自己決定。別人不清楚妳的財務狀況，給的建議不見得就有用。沒有一定要全押，取決於你想借多少、看自己維持率控制在多少能安心睡。

維持率跟備案至於怎麼質押運用要看個人，每個人方法跟忍耐度不一樣。

如果連收入都不穩定的人
勸你就不要想槓桿
先去好好找工作好好賺錢
把自身條件用好才是真的
因為銀行要借你錢
要很清楚你的財力
當銀行信任你
借錢就輕鬆了

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

54C ETF 信貸 月薪 槓桿 薪水 薪資 財務 額度 高股息

延伸閱讀

00929單壓比00878+00919+0056組月配息更有效率！ 存股哥：成本更低但風險也相對高

00878擁有1200張這季股息高達61.2萬！ 不敗教主：好股票年輕人可定期定額買

00878+00713+0056本來用三檔組月配息！ 存股哥「因效率更好」：現把它換成00919

金融股「一枝獨秀」非好事？ 專家示警：若電子股無創高後續容易有一波大修正

相關新聞

「資產倍增術」大公開…信貸+買高股息ETF+質押+再轉貸！ 小師傅：前提需遵守2原則

因為信貸要還本金+利息，相較於質押，能套利的空間似乎比較小。

聯電股東紀念品開出「隱藏版」掀暴動！他困惑台積電沒發？聰明原因曝光

一年一度上市櫃公司召開股東紀念會的時刻來臨，連帶著掀起一波股東紀念品熱潮。近日以來陸續開放股民領取股東紀念品，有網友分享，某天去領取聯電的咖波隨行杯，結果領到官方未公開的版本，羨煞不少股民。此外，有台積電股民上網提問，「為什麼台積電都沒有發股東紀念品呀？」話題引發熱議

2周市值就蒸發30萬！ 存股哥：浴火才能重生…每次股災後總報酬、股息變更多

台股經過四月中的回檔及單日最大跌點，我的股票總值也一度跌到690萬，短短兩個禮拜蒸發了30萬...

高股息ETF受益人數破6百萬 網曝「盲點」憂：數據太偏頗

全台ETF市場上周(4/29-5/3)再增20,871位受益人，總受益人數來到1,129萬人，此外，根據集保戶股權分散統計最新資料顯示，台灣每四人就有一人投資台股高息ETF，受益人數已從去年底364萬3890人增至600萬9828人，占整體台股ETF受益人的74%。PTT網友討論，「大家都愛人多的地方」，但也有人質疑，可能同一人投資多檔高股息ETF標的，因此數據恐有誤差。

元大金（2885）4月EPS 0.97元 網曝：「00940成最大功臣」：靠它賺爛

元大金控（2885）公布4月自結稅後純益30.53億元，較前月減少約兩成，比去年同月則是大增近四成，累計前四月稅後純益122.88億元，年增53.9%，累計每股稅後純益（EPS）為0.97元。PTT網友討論「靠00940割韭菜手續費，賺爛」。

「台灣錢淹腳目」30年前傳奇再現？ 謝金河看好這檔股價：水漲船高

「這次台灣錢再度淹腳目，可能寫傳奇！」財訊傳媒董事長謝金河近日點名一檔股票，並看好其股價有上漲空間，因其在新北市…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。