「資產倍增術」大公開…信貸+買高股息ETF+質押+再轉貸！ 小師傅：前提需遵守2原則
信貸要怎麼只還息？
1.每年重新轉貸。
2.預留一年的本息不要投資。
你可以借到信貸後，做分攤成1-12個月的高利活存或定存，來還信貸。
一年後再轉增貸。等於你投入6/7資金即可。只要你有薪水，還款正常，不綁約超過一年。轉貸可以借出更多錢，如同買房的增貸一樣把房產增值借出。你則是把這一年的資產轉成認列月薪的部分增貸出來。
因為信貸要還本金+利息，相較於質押，能套利的空間似乎比較小。所以這個操作方法是只支付利息而不還本金，利用房貸寬限期概念創造現金流。所以需要預留一年的利息費用，並且每年自身薪資所得都要成長才能進行每一次信貸額度的提升。
如何增加每一年的信貸額度？
我目前是買股配息增加54c每年所得，這樣之後我是不是可以再跟銀行有條件的談信貸借款利率跟額度。以銀行來說，所得清單上的54C會直接認列。
100萬的54C就是直接加計100萬到年薪。例如：本業薪資100萬，54C加計有100萬，年薪就是直接認列200萬。這樣可貸金額瞬間拉高很多。但是認列其他財力這一塊，每間銀行都不太相同。有的銀行不認列，只能計算本業薪資。
假設借出100萬信貸：
我會先買入市值100萬的高股息ETF，再全部質押後可以借60萬現金；這60萬再買進高股息ETF，60萬部位再質押出36萬，依此類推。
你有多少、想押多少自己決定。別人不清楚妳的財務狀況，給的建議不見得就有用。沒有一定要全押，取決於你想借多少、看自己維持率控制在多少能安心睡。
維持率跟備案至於怎麼質押運用要看個人，每個人方法跟忍耐度不一樣。
如果連收入都不穩定的人
勸你就不要想槓桿了
先去好好找工作好好賺錢
把自身條件用好才是真的
因為銀行要借你錢
要很清楚你的財力
當銀行信任你
借錢就輕鬆了
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