「資產倍增術」大公開…信貸+買高股息ETF+質押+再轉貸！ 小師傅：前提需遵守2原則

因為信貸要還本金+利息，相較於質押，能套利的空間似乎比較小。所以這個操作方法是只支付利息而不還本金，利用房貸寬限期概念創造現金流。所以需要預留一年的利息費用，並且每年自身薪資所得都要成長才能進行每一次信貸額度的提升。

如何增加每一年的信貸額度？

我目前是買股配息增加54c每年所得，這樣之後我是不是可以再跟銀行有條件的談信貸借款利率跟額度。以銀行來說，所得清單上的54C會直接認列。

100萬的54C就是直接加計100萬到年薪。例如：本業薪資100萬，54C加計有100萬，年薪就是直接認列200萬。這樣可貸金額瞬間拉高很多。但是認列其他財力這一塊，每間銀行都不太相同。有的銀行不認列，只能計算本業薪資。

假設借出100萬信貸：

我會先買入市值100萬的高股息ETF，再全部質押後可以借60萬現金；這60萬再買進高股息ETF，60萬部位再質押出36萬，依此類推。

你有多少、想押多少自己決定。別人不清楚妳的財務狀況，給的建議不見得就有用。沒有一定要全押，取決於你想借多少、看自己維持率控制在多少能安心睡。

維持率跟備案至於怎麼質押運用要看個人，每個人方法跟忍耐度不一樣。

如果連收入都不穩定的人

勸你就不要想槓桿了

先去好好找工作好好賺錢

把自身條件用好才是真的

因為銀行要借你錢

要很清楚你的財力

當銀行信任你

借錢就輕鬆了

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