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聯電股東紀念品開出「隱藏版」掀暴動！他困惑台積電沒發？聰明原因曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
聯電今年股東會紀念品推出「UMC X 咖波聯名限定永續隨行杯」。圖片來源／聯電提供
聯電今年股東會紀念品推出「UMC X 咖波聯名限定永續隨行杯」。圖片來源／聯電提供

一年一度上市櫃公司召開股東紀念會的時刻來臨，連帶著掀起一波股東紀念品熱潮。近日以來陸續開放股民領取股東紀念品，有網友分享，某天去領取聯電的咖波隨行杯，結果領到官方未公開的版本，羨煞不少股民。此外，有台積電股民上網提問，「為什麼台積電都沒有發股東紀念品呀？」話題引發熱議。

近幾日股東紀念品開領，各家創意十足祭出各色紀念品，其中晶圓代工廠「聯電」延續去年風格，推出「UMC X 咖波聯名限定永續隨行杯」，不過一名網友在PTT發文分享，打開後卻發現跟官方公布的款式不太一樣，原本僅有三種不同深淺的藍色，而原PO的卻是咖啡色系的隨行杯，就連上方的貓咪圖案也不同。

貼文曝光後，不少人湧入留言區表示這款是隱藏版，「根本是炫耀文，咖啡色的也太好看了吧」、「這隻是奶泡貓阿！咖波的朋友，好羨慕喔」、「好幸運！拿到更可愛的！」、「天阿！竟然紀念品現在也搞隱藏版喔，聯電還蠻厲害的耶」、「拿出隱藏版的你肯定會成為公園的巨星哈哈哈哈」、「是奶泡貓款耶！好羨慕哦」。

除此之外，各家陸續開獎股東紀念品，包括中鋼的「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組、永豐金「豐收椅」以及聯電「咖波隨行杯」都獲得極高討論。對此，有網友在PTT分享自己拿著台積電股東會開會通知去換紀念品，結果卻遭白眼回應台積電已經多年沒發紀念品了，「看看聯電都有送可愛的杯杯，為什麼台積電就唯一不發股東會紀念品的公司呢？」

事實上，紀念品不管是大戶還是零股股民都只能拿1份，因此有些上市櫃公司寧願等到真的賺錢之後，再以「現金股利」回饋給股東，如台積電、鴻海等大廠便沒有發股東紀念品的習慣，比起紀念品，例行的分紅配股對於股東而言更加實在。

若想領取股東紀念品該去哪裡查詢呢？「HiStock嗨投資理財社群」官方網站詳細記載了2024年發放股東紀念品的「上市櫃公司名稱」、「股東會紀念品清單」、「股東會時間」以及「最後買進時間」等，將相關資訊提供給有需要的民眾參考。

PTT 台積電 聯電 股東會

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