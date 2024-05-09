快訊

5月運勢大開！財運好到讓人眼紅「3生肖」滾滾進帳、不富不行

涉人頭詐領17萬助理費！美女議員媽媽、阿姨、妹妹同被起訴

2周市值就蒸發30萬！ 存股哥：浴火才能重生…每次股災後總報酬、股息變更多

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股。記者季相儒／攝影 (聯合報資料照片)
台股。記者季相儒／攝影 (聯合報資料照片)

台股經過四月中的回檔及單日最大跌點，我的股票總值也一度跌到690萬，短短兩個禮拜蒸發了30萬，但我清楚明白，每一次的回檔都是積蓄往前邁進的力量，我的總值、股息都在一次次的股災後變得越來越多，沒有一次是例外。

唯有浴火才能重生，只要你挺過股災、空頭的考驗，你就能變得更強，因為你學會了更多解決問題的能力，也提升了面對逆境時的抗壓性，在下一次股災來臨時，自然能游刃有餘，做出更多正確的決定。

目前總值724萬是我人生最高紀錄，但我相信隨著時間的過去，我的總值跟股息只會變得越來越多。如果要問我用什麼方法，其實也沒什麼方法，就是善用槓桿、長期持有、股息再投入，就這樣簡單而已。

我給自己一個目標，希望今年封關時總值能超過780萬，就算今年不能達成，那明年肯定能達成，萬一明年還是不行，那我就再多花一年，總有一天會達成自己心中的目標，因為「時間」是存股人最好的朋友。

另外看了一下目前的維持率，已提升至222%，手上還有總值280萬的股票可以質押，我有考慮再借個10萬塊，畢竟我現在的負債比還佔不到總值的三分之一，還有空間繼續槓桿，進可攻退可守，無論如何我都握有主控權。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 回檔 股災

延伸閱讀

00878配息0.51元！1張買蛋糕、2張去按摩、15張母親節開箱「饗A Joy」

中租KY（5871）爆量下跌...監管壓力是主因？專家點1隱憂：恐衰退

緯創4月營收月減 一票人唱衰「最爛的假AI」：跌停

高股息ETF受益人數破6百萬 網曝「盲點」憂：數據太偏頗

相關新聞

2周市值就蒸發30萬！ 存股哥：浴火才能重生…每次股災後總報酬、股息變更多

台股經過四月中的回檔及單日最大跌點，我的股票總值也一度跌到690萬，短短兩個禮拜蒸發了30萬...

高股息ETF受益人數破6百萬 網曝「盲點」憂：數據太偏頗

全台ETF市場上周(4/29-5/3)再增20,871位受益人，總受益人數來到1,129萬人，此外，根據集保戶股權分散統計最新資料顯示，台灣每四人就有一人投資台股高息ETF，受益人數已從去年底364萬3890人增至600萬9828人，占整體台股ETF受益人的74%。PTT網友討論，「大家都愛人多的地方」，但也有人質疑，可能同一人投資多檔高股息ETF標的，因此數據恐有誤差。

元大金（2885）4月EPS 0.97元 網曝：「00940成最大功臣」：靠它賺爛

元大金控（2885）公布4月自結稅後純益30.53億元，較前月減少約兩成，比去年同月則是大增近四成，累計前四月稅後純益122.88億元，年增53.9%，累計每股稅後純益（EPS）為0.97元。PTT網友討論「靠00940割韭菜手續費，賺爛」。

「台灣錢淹腳目」30年前傳奇再現？ 謝金河看好這檔股價：水漲船高

「這次台灣錢再度淹腳目，可能寫傳奇！」財訊傳媒董事長謝金河近日點名一檔股票，並看好其股價有上漲空間，因其在新北市…

中租（5871）跌停崩什麼？網曝「被政府盯上了」疾呼趕快砍

中租-KY（5871）第一季稅後純益58.15億元，年減逾15%，，5/8股價一度重挫跌停，收在152元，跌幅9.52%。PTT網友崩潰不解「有什麼利空？」不少人猜測，恐怕是因為該標的被金管會盯上，甚至還被立委點名，才導致股價下跌。

中租KY（5871）爆量下跌...監管壓力是主因？專家點1隱憂：恐衰退

中租-KY（5871）8日吃了一根爆大量下跌，股價幾乎跌停，原因可能跟外資報告有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。