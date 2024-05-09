2周市值就蒸發30萬！ 存股哥：浴火才能重生…每次股災後總報酬、股息變更多

台股經過四月中的回檔及單日最大跌點，我的股票總值也一度跌到690萬，短短兩個禮拜蒸發了30萬，但我清楚明白，每一次的回檔都是積蓄往前邁進的力量，我的總值、股息都在一次次的股災後變得越來越多，沒有一次是例外。

唯有浴火才能重生，只要你挺過股災、空頭的考驗，你就能變得更強，因為你學會了更多解決問題的能力，也提升了面對逆境時的抗壓性，在下一次股災來臨時，自然能游刃有餘，做出更多正確的決定。

目前總值724萬是我人生最高紀錄，但我相信隨著時間的過去，我的總值跟股息只會變得越來越多。如果要問我用什麼方法，其實也沒什麼方法，就是善用槓桿、長期持有、股息再投入，就這樣簡單而已。

我給自己一個目標，希望今年封關時總值能超過780萬，就算今年不能達成，那明年肯定能達成，萬一明年還是不行，那我就再多花一年，總有一天會達成自己心中的目標，因為「時間」是存股人最好的朋友。

另外看了一下目前的維持率，已提升至222%，手上還有總值280萬的股票可以質押，我有考慮再借個10萬塊，畢竟我現在的負債比還佔不到總值的三分之一，還有空間繼續槓桿，進可攻退可守，無論如何我都握有主控權。

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