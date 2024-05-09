中租KY（5871）爆量下跌...監管壓力是主因？專家點1隱憂：恐衰退

中租-KY（5871）今（8日）天吃了一根爆大量下跌，股價幾乎跌停，原因可能跟外資報告有關。

外資報告指出，中租-KY在中國面臨同業競爭，同業實力強大，提供客戶更低的租賃利率（同業6~7％，中租仲利13~14％），且與中租的客戶群高度重疊（20~40％），導致中租-KY在中國業務競爭加劇，成長放緩，表現不如預期。

另外中租-KY在台灣也面臨到監管升級的壓力，還有太陽能業務屬於重度資本，可能導致中租必須持續融資，進一步拖累營運表現，因此預期中租-KY的長期成長率將低於10％，並大幅調降目標價。

稍微看了一下報告內容，關於跟中國同業之間的比較，我認為其判斷有所本，因為中租-KY的成長確實不如同業，潛藏客戶轉移的衰退隱憂，另外從其他研究報告也能看到，中國的租

賃業資產規模成長放緩，也導致大量的同業必須去競爭成長放緩的有限資源，這對中租確實是一大考驗。

但也有資料指出，中租-KY在中國獲利能力更勝同業，這應該也反應出其一定程度的競爭力，就股價來看，我認為中租-KY有其投資價值，但我會希望能釐清中租-KY站穩中國市場的核心競爭力之後，再來做加倉甚至重倉的投資決策，畢竟我還是喜歡打自己有把握的「好球帶」！「價值」是重點，但只是我決策的一部份。

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