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高股息ETF受益人數破6百萬 網曝「盲點」憂：數據太偏頗

聯合新聞網／ 綜合報導
高股息ETF正夯。聯合報系資料照
高股息ETF正夯。聯合報系資料照

全台ETF市場上周(4/29-5/3)再增20,871位受益人，總受益人數來到1,129萬人，此外，根據集保戶股權分散統計最新資料顯示，台灣每四人就有一人投資台股高息ETF，受益人數已從去年底364萬3890人增至600萬9828人，占整體台股ETF受益人的74%。PTT網友討論，「大家都愛人多的地方」，但也有人質疑，可能同一人投資多檔高股息ETF標的，因此數據恐有誤差。

高股息ETF近來再因個別ETF宣布配息金額創高、新ETF募集等因素人氣再度拉高，根據CMoney統計至3日，19檔高股息ETF單周增加1.02萬人，總投資人數來到600.98萬人，占58檔台股ETF的72.7%、占全體251檔ETF的53.1%。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，「看批踢踢還以為人人都是指數型ETF信仰者，結果數據公布後才發現大家都有買高息ETF，收益人數還持續增加中」。

其他人則留言「用高息etf的配息買市值型，不衝突」、「因為低利率又高通膨，只能自力救濟」、「大家都說人多的地方不要去，但身體很誠實」、「: 0056從25抱到現在，左手右手真舒服」、「現在大家不買保單，改買etf了」、「這就是口嫌體正直」、「台灣股市開戶總人數1200萬，等於這裡每2人有就1人買高股息」、「就台灣利率太低」、「高股息型的聲量比指數型的大吧」、「713舒服的要死」、「均價18的878左右手真大嘻嘻」。

但也有人留言「是這樣算的嗎？不能一個人買很多不同的高股息etf嗎」、「總受益人數能這樣算嗎？」、「我5檔ETF全買，能算5人受益？」、「買的人會重複吧，最好是這樣加總啦」、「不是直接這樣加吧？我一個人就被算了四次」。

ETF PTT 台股 高股息

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