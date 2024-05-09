元大金（2885）4月EPS 0.97元 網曝：「00940成最大功臣」：靠它賺爛
元大金控（2885）公布4月自結稅後純益30.53億元，較前月減少約兩成，比去年同月則是大增近四成，累計前四月稅後純益122.88億元，年增53.9%，累計每股稅後純益（EPS）為0.97元。PTT網友討論「靠00940割韭菜手續費，賺爛」。
元大金旗下子公司4月單月獲利較前月表現增減互見，比去年同月則是全面顯著增長，元大銀行、元大人壽與較前月成長，元大投信與前月相當，元大證券、元大期貨則是較前月下滑。元大證券4月獲利12.32億元，仍是獲利貢獻最多的子公司，元大銀行4月賺9.59億元，元大人壽4月獲利6.89億元，也都是貢獻獲利主力。
一名網友轉貼元大金控4月營收公告至PTT，其他人紛紛留言「間接持有00940手續費」、「感謝00940贊助」、「滿滿940、0050、0056賺爛」、「靠940割韭菜手續費」、「四個月就快一塊了」、「940掛牌，元大投信，每月多賺0.5到0.6億附近」、「940歸在元大投信吧，看起來的確賺翻了」、「割韭王者」。
還有人留言「賣940轉元大金應該可以更快轉正」、「買00940不如買2885」、「直接買莊家就好」、「不一定是940啦，去年的量就很小，量大就算是一般交易抽到的手續費也會很可觀」、「感恩940韭菜送錢」、「光賣940就賺翻了 韭菜好粗」、「etf之亂最大贏家就是元大吧」、「etf賺爛了」、「元大主要還是靠證券和銀行，ETF再賺也只佔一小部分」。
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