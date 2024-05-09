元大金（2885）4月EPS 0.97元 網曝：「00940成最大功臣」：靠它賺爛

台股7日在台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股帶領下上漲130.22點，有網友討論「台積電800以下是上天的禮物嗎？」不過其他人則指出，過去也有一說是「台積電600以下是禮物」，結果許多人聽信此說法進場慘被套牢，因此建議還是分批進場，以降低風險。

2024-05-08 07:45