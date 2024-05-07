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股東會紀念品怎麼領？不是大戶才有資格 零股族也別錯過禮物

聯合新聞網／ 蜜蜂爹
粉專蜜蜂爹整理了股東紀念品該如何領取的圖文說明。台股示意圖／ingimage
粉專蜜蜂爹整理了股東紀念品該如何領取的圖文說明。台股示意圖／ingimage

各位家裡是不是開始收到一堆股東會通知書呢？很早以前蜜蜂爹知道有「股東會紀念品」這個東西，但根本不知道怎麼換！白白少拿了好幾次小禮物的狀況，真是可惜。

而後來知道怎麼換後，有時候太晚拿去通知書去，徵求處就會說：「超過領獎期限囉」、「換完囉，再請去別間問問」，真的是會捶心肝。

所以各位有拿到通知書的話，趕緊去換吧！而且不一定要本人，可以幫家人代領，只是委託人要記得寫家人的名字！

零股股東可以領取紀念品嗎？

不一定，需先在公開資訊觀測站確認好細節規定，通常會有3大情況：

1、股東持股不限股數，均予發放紀念品，這個超讚！

2、零股股東需親自到股東會，或是參加股東會電子投票後才能領取。

3、僅有持1000股以上之股東方能領取。

股東會電子投票怎麼投？

以下3個管道進行投票：

1、「集保e手掌握」APP：在首頁（我的資產）下方有個「快捷功能」列，點選「股東e票通」。

2、證券商下單APP：進入後點「電子投票」功能即可導入平台（各證券商APP不同）。

3、「股東e票通」網站：需要讀卡機，進入後點選一般股東身分，並選擇相對應憑證登入。

自然人需備自然人憑證、券商網路下單憑證、網路銀行憑證、行動自然人憑證（TW FidO）任一、法人須備妥工商憑證、證期共用憑證任一。

以上資料參考國泰證券、風傳媒等資訊內容。

◎本文內容已獲 蜜蜂爹 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

散戶 股東會 股東會紀念品 零股

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