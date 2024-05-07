營建股才漲第一波⋯他喊還有2倍漲幅！網不信：出貨訊號來了
上月台股大震盪，主要類股洗牌，上市營建指數單月漲幅20%，排行第一名，PTT網友表示，「今年營建股就是過去的航運股，現在才漲第一波而已，還有2倍以上漲幅可期待」，還有人嗨喊，「營建元年！買不起房，買營建股就對了，全民瘋炒房是要怎麼輸？」但不少人卻認為股價可能已到高點，接下來恐怕就要回跌了。
一名網友在PTT轉貼新聞表示，營建股受到政府政策支持，加上通膨預期高漲，因此使建商獲利大躍進，使營建股殖利率高被選入高股息ETF，本益比低，股價重新估值「今年營建股就是過去的航運股，現在才漲第一波而已，還有2倍以上漲幅可期待，現在不上車，什麼時候才要上車？」
其他人則留言「營建元年！買不起房，買營建股就對了！全民瘋炒房是要怎麼輸？」、「航運末期也是這種新聞」、「炒房怎麼輸」、「工信還在低點，大家還可以上車」、「被我賣光光了，別再漲了」。
但也有人留言「又在找人接盤」、「我華固長虹冠德都賣掉惹，謝謝各位接手」、「準備套十年」、「新聞出來了還不快逃，小心跌回起漲點」、「現在才上車真有點怕」、「有去年老AI的即視感，存股抱到變飆股，那些成本低的人在那叫你快來抬轎」、「漲了30-50%才要發新聞，笑死就跟AI相」、「要閃了」、「出貨文寫得那麼明顯也是不容易」、「明天清空營建股」、「新聞出來通常就是割韭菜」。
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