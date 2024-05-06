鴻海（2317）當存股…驚變成飆股！網預言「還沒漲完」直上2百

台股6日開高，終場收在20523.31點，上漲192.99點，漲幅0.94%。鴻海（2317）受到4月營收亮眼帶動，股價跳空大漲，早盤以161.5元開出，盤中一度拉升至168.5元，終場收在167.5元，上漲11.5元，漲幅達7.37%。PTT網友好奇「鴻海怎麼變成飆股的？」其他人直呼「這波直上200，郭董好幾年前就講過了」。

鴻海（2317）自2021年開始，有長達3年的時間股價都在95~105之間狹幅徘徊。這段期間大盤無論怎麼漲跌，它都不動於衷。不過今年3月以來，鴻海已經漲了60%。

一名網友在PTT發文表示，他在過年後買進股價約120元的鴻海，本打算當作定存股，想不到這兩個月來股價一路狂飆，存股變飆股，導致他有點迷惘，他問，「不知道要繼續維持初衷當存股，還是出掉獲利了，有人知道為何鴻海變成飆股嗎？」

其他人則留言「其他系統廠都噴過，該輪到他了吧」、「還早還早」、「這波直上200，郭董好幾年前就講過了」、「120最好是想當定存啦，別騙自己了好嗎」、「大家都喊200，誰要拉到200」、「留著到明年再看看」、「初衷是股息，都已經預支五六年股息了還不賣？」、「真好，我去年底沒耐心出掉了」。

還有人留言「定存你就繼續買啊，你管他怎麼漲」、「上看300重返榮耀」、「現在流行存股變飆股啊」、「當初120撿公公，肯定有被嘲笑吧」、「股板全面看差的時候就要噴了啊」、「想也知道沒炒到200不罷休」、「大家都說200就代表200不是高點」、「不建議急著賣，AI需求強勁，撿到好公司抱好就對了」。