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哭！收1物被發現玩股交出帳密 老爸轉手出清「隔天起飆破天際」

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

年初能源政策概念股勢頭驚人，森崴能源2月股價最低108元，一路漲至3月初的164.5元，股價創新高。不過，這段期間，有一名投資人抱了大約1季，卻被迫賣出，全因被「無良老爸」轉手出清，讓兒子忍不住苦喊「你各位能懂我的痛嗎？」

兒子於Dcard以「無良老爸直接把我股票出清」為題發文表示，他長期小小投資股票沒有讓爸媽知道，某天，收到股利發放通知書被發現，老爸要求交出帳密，並說兒子不專業，會幫忙規劃。

兒子慘叫「結果萬萬沒想到不專業的是他啊」，原本持有一檔森崴能源，從去年底抱到今年2月，都是小漲狀態，結果老爸覺得這波漲勢差不多結束了，直接轉手出清，「我的老天，隔天起飆破天際，你各位能懂我的痛嗎？」

當時又剛好股市正旺「真的進不了場」，兒子索性決定改買稍有回檔的季配型高息ETF，還在考慮要不要All In。

網友們有感「森崴賣飛真的會哭耶」、「笑死，這個老爸先不要了」、「我有個朋友也是這樣，本來股票好好的放在那邊至少漲20塊，回去看的時候已經被他媽賣掉了，真的雷」。

其他人則安慰「至少他沒有幫你拿去買其他股票啦，還有救」、「你要感謝你老爸，幫你做風控耶」。

Dcard ETF 股票

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