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永信建（5508）上看300？4月營收年增2.4倍 網讚「妖獸股」曝暴漲原因

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論永信建股價。台股示意圖。（本報系資料庫）
網友討論永信建股價。台股示意圖。（本報系資料庫）

永信建(5508)今年表現亮眼，第一季累計營收達40.83億元，年增2.4倍；4月營收達10.07億元，年增2.4倍。PTT網友嗨喊「賺爛了，一路上300了」，大讚這檔股票「妖獸股」，有人分析，永信建是賣成屋、不是賣預售屋，因此看營收很準確。

一名網友在PTT分享永信建營收，第一季累計營收達40.83億元，年增2.4倍；4月營收達10.07億元，年增2.4倍。因營收隨完工案量多寡而變化乃屬建設業特性，故本年及本期業績大幅成長尚屬合理。

其他人則留言「明天再一根」、「賺爛了賺爛了」、「妖獸股」、「猛喔，明天一根」、「台灣房價真的不跌」、「二月底股利開獎沒人要，現在人人搶著要」、「舒服，應該要一路上300了」、「可惜當初沒買」、「永信仁武那幾案開案之後營收應該會爆噴」、「上看一千」。

網友討論營建股特性，留言「營建看年增是多菜啦？不過市場買單就好」、「營建沒人看營收啦」，但有人表示「他賣成屋當然可以看每個月。又不是賣預售」、「永信不是預售，都蓋完成屋才賣」、「還是有人搞不懂只賣成屋與只賣預售的差距」、「永信建只賣成屋，所以要看營收」、「永信建高雄在地30年老建商，只售成屋，台GG概念股，只要GG的工程一直進行，就一直賺，在快蓋好前記得跑」。

PTT 業績 營建股

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