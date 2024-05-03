永信建（5508）上看300？4月營收年增2.4倍 網讚「妖獸股」曝暴漲原因
永信建(5508)今年表現亮眼，第一季累計營收達40.83億元，年增2.4倍；4月營收達10.07億元，年增2.4倍。PTT網友嗨喊「賺爛了，一路上300了」，大讚這檔股票「妖獸股」，有人分析，永信建是賣成屋、不是賣預售屋，因此看營收很準確。
一名網友在PTT分享永信建營收，第一季累計營收達40.83億元，年增2.4倍；4月營收達10.07億元，年增2.4倍。因營收隨完工案量多寡而變化乃屬建設業特性，故本年及本期業績大幅成長尚屬合理。
其他人則留言「明天再一根」、「賺爛了賺爛了」、「妖獸股」、「猛喔，明天一根」、「台灣房價真的不跌」、「二月底股利開獎沒人要，現在人人搶著要」、「舒服，應該要一路上300了」、「可惜當初沒買」、「永信仁武那幾案開案之後營收應該會爆噴」、「上看一千」。
網友討論營建股特性，留言「營建看年增是多菜啦？不過市場買單就好」、「營建沒人看營收啦」，但有人表示「他賣成屋當然可以看每個月。又不是賣預售」、「永信不是預售，都蓋完成屋才賣」、「還是有人搞不懂只賣成屋與只賣預售的差距」、「永信建只賣成屋，所以要看營收」、「永信建高雄在地30年老建商，只售成屋，台GG概念股，只要GG的工程一直進行，就一直賺，在快蓋好前記得跑」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言