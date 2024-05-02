谷月涵看壞、謝金河看好⋯台股怎辦？網笑：死魚盤確定

寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）日前示警，台股、美股風險高，未來一到兩年下跌機會大。財信傳媒董事長謝金河則表示，台股適度拉回是重新評估進場的好時機。PTT網友嘲諷，兩人都是反指標，卻剛好一個看好、一個看壞，直呼「至尊對決」，有人直言「兩個都是冥燈，那就在目前位置盤整，死魚盤確定」。

谷月涵說，從貨幣供給和市值比例來看，無論台灣、美國或全世界股市都到了極限，風險比較高，雖然不代表一定會跌，但未來1到2年下跌機會比較大。另謝金河提及，總裁魏哲家會中看法稍微保守，但小摩（摩根大通）給予台積電850元目標價，等於台積電將帶領台股衝到20881點，此時（股價）適度拉回，他認為是「給大家重新評估進場」的好時機。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「谷大師說台股風險高，AI股可能有泡沫跡象，但老謝說拉回就是買，至尊對決，這次到底該信誰？」

其他人留言「我覺得谷厲害一些，因為謝太常發言」、「高點震盪洗到脫皮，救命啊」、「誰是最強冥燈」、「反著看是風險低、沒有拉回機會？負負得正？」、「矛盾對決=盤整」、「加在一起看就是不會拉回了」、「那就是盤整了，看是盤漲還是盤跌，就知道是誰厲害」、「一起翻譯應該是不會拉回，持續創高」。

還有人留言「兩個冥燈看法相反，完了，這次要跟誰對做啊？」、「難怪死魚盤」、「一正一反就盤整呀」、「那就是平盤」、「意見不一樣就是小幅盤整啦」、「看來要上沖下洗了」、「死魚盤確立」、「難怪死魚了，互相抵銷」、「難怪今天大部份波動不大」、「兩股力量抗衡就是盤整的意思」。