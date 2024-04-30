股市到底哪個時間點買「比較好」？ 存股哥：持續買進10年比抓低點難上千百倍

「該All in還是該分批」？絕對是我的私訊中排名第一的問題，其中「分批」又有五花八門的選項，像是月初買、月中買還是月底買比較好，連早上或是中午買都有人問。

那所謂的「好」的定義是什麼？我猜應該是希望買到更便宜的價格，但「持續買進」這本書又告訴你，根本沒有所謂的低價，因為長期來看，無論美股或是台股指數都是呈現穩定向上的走勢。

也就是說，你在當下買的價格，在未來都很有可能變成相對低點，既然如此為什麼還要去琢磨到底在哪個時間點買「比較好」？ 與其去在意自己能不能買到你心中理想的低價，倒不如告訴自己，要有持續買進十年的心理準備，因為堅持十年肯定比你去抓低點還難上千百倍。

像我這麼愛All in的人，現在回頭來看，這些大家在說的高點也都成為了低點，換個角度我也是在做持續買進的動作，只不過多了兩個字，「持續All in買進」...（笑臉）。

鋪陳了這麼多，就是希望大家不要一直被價格限制自己，長期持有、股息再投入才是王道，如果你還是拿不定主意該怎麼買，就直接設定「定期定額」就好。

讓機器人幫你買，你只要留意帳面變化，過一段時間自己就會知道該怎麼調整了，該加碼、該減碼，或是增加買入筆數等等，到時自己心裡都會有個底。

那有沒有資料去證明「定期定額」的威力到底有多強？有的，名作「智慧型股票投資人」其中有一頁是的內容大致是這麼說的。

如果你在1929年9月，以100美元買入標普500指數，然後每個月都投入100美元，那十年後的1939年8月，你的資產會成長到15571美元。定期定額的威力就算在經濟大蕭條時期依舊驚人。

如果你是個個人情緒容易受到股價漲跌影響的人，那定期等額更適合你，因為這個方式可以有限度的去限制你，當遇到回檔、空頭時做出胡亂買賣的腦衝行為，當然如果你自己受不了去解除定期定額那就沒話好說了。

花了點篇幅跟老鐵們聊一下我對於定期定額的看法，定期定額就是像是基本功，你可以以此為圓心慢慢去擴張，比如設定定期定額，遇到大跌時再搭配不定期不定額手動加碼，再慢慢去調整，就可以摸索出屬於自己的長期投資之道。

參考資料：智慧型股票投資人（全新增訂版)P142

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