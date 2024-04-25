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兩萬點「只買高股息ETF」風險很大！ 專家：漲不太動…若再跌後果會有點嚴重

聯合新聞網／ 玩股網
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

【文．楚狂人】

從去年到今年台股市場最火熱的就是ETF，尤其是高股息ETF更是人手一張，單純高股息ETF的資金就上兆，但以現在台股兩萬多點的位階來看，大家歐印在高股息ETF是好事情嗎？有沒有更好的做法呢？

兩萬點之後，如果你有在觀察高股息ETF績效的，都可以看出來，不管哪一檔高股息，其實都已經漲不太動，3月下旬到現在大概近一個月，大盤漲了4%多，高股息不是沒漲，就是下跌，00939跟00940依然破發，還沒翻正，00919甚至還反向下跌7%，台股還在創高，高股息就已經頂不住，如果再跌，後果會有點嚴重。

例如很可能會發生配息賺6%，結果股價跌10%的情況，這對於你要累積資產不是好事。

不說別的，光是這個週末突然伊朗跟以色列發生衝突，美股跟台股都在跌，這只是雙方都很克制的情況，台股今天就跌了兩百多點，如果不小心失手發生更嚴重的情況，台股鐵定大跌。

之前有跟你分享過的觀念，就是要有效累積資產，最重要的事情之一就是不要因為空頭或多頭大修正造成大幅虧損，要每年都能賺錢，你的資產才會有效累積，這也呼應巴菲特說的，投資兩大原則，第一不要賠錢，第二不要違背第一點。

例如你本金是100萬，經過一年多頭，成長三成到130萬，結果隔年就遇到空頭，賠兩成，本金就回到104萬，等於兩年下來你只賺了4%，年化報酬率只有2%而已。

但如果你能做到空頭不賠錢，反而賺錢，投報率就會差非常多，同樣100萬，經過多頭一年變130萬，然後隔年出現空頭，也是賺三成，你的總本金就會變成169萬。

169跟104差了整整65萬，這就是為什麼空頭能夠不賠反賺有多重要。

要怎麼做到空頭不賠錢呢？

單純買ETF鐵定是做不到的，像0056在2008年跌掉整整59%，前兩年空頭也跌掉36%，所以ETF就是只能做多，遇到空頭或多頭修正就只能雙手一攤，正面承受虧損。

現在台股已經兩萬多點了，隨便修正個15%都是3000點起跳，你就不應該還是只用ETF投資。

我會建議你另外加入反向的期貨部位，以我自己為例，在2022年大跌6000點的盤，我的多頭部位是虧損的，但我期貨部位賺錢，所以兩邊加起來還是小賺，人家都是賠三四成的情況，我的資產還增加，這一來一回差很多，因為本金賠三成要賺到回本需要漲五成，然後人家漲五成我也賺五成，人家才剛回本，我的資產已經又成長五成了。

這就是為什麼我說不要只會做多，不要只會買ETF的原因，尤其是在台股兩萬點的現在。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：兩萬高點，還只用買ETF這招的風險很大

0056元大高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 期貨

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