股市大跌…存股族只能「看戲跟逢低加碼」嗎？ 專家曝4情況：籌碼可以收回

股市每一段時間，都會有規模堪稱恐怖的大跌，而發生的前夕，通常也都有些徵兆，就像我約一星期前，那時的一篇文：「跌幅有點異常，需謹慎對待中」的暗示，不知大家有沒有看出來。

不過，不重要，重要的是現在應該怎麼辦？對嗎...經歷過很多次股災級的大跌，每次都在想，是否下次發生時，會有更好的方式，減少財產的損失。

以下是我的一些經驗及做法，但不一定是最好的。

我先說一下別人的作法，有一位也是社團專家，他是以買賣價差為主，他的作法是用KD值判斷，前一陣子在kd值是高點時，賣出1/3，現在跌勢頗兇，他在kd值較低時再慢慢撿回來。如果是碰到股災級或近似的大跌，這種做法沒有問題，也相當程度地保住大部分資產免於減損太多！

那我為何不這麼做？主要的原因，我是以長期存股為主，沒有人能確定，股市下跌的幅度，所以，假設我做這麼大幅度的減碼，如果跌得不夠多，我會花更高的成本買回，最後的結果，往往扣掉交易費用後，也沒多賺多少！

收回籌碼

那存股族難道就只能眼睜睜看著他跌，在等他慢慢漲回來嗎？我想，當然不是，經過了幾次股災，目前我的作法是這樣。

首先，當股市發生有異常現象時且股市在相對的高點，還有一些判斷後（例如這一次），可以收回一些籌碼，籌碼收回的幅度，還是得視自己的資本及手上持有的成本高低，做大約判斷。

這次我是從股票型基金那邊收回數十萬，但事後判斷還是太保守，大概要收回1/10左右，是比較合適的。基金因為沒有手續費，如果事後用同樣價格再買回，並沒有損失，如果是股票，買賣的手續費，就需要考慮跌幅，是否值得這樣做？

收回之後怎麼做：

1.如果跌勢不減

可以定期定額買入手中的核心持股，因為定為核心持股，妳本就該有信心越跌越買，此時正是增加籌碼翻轉人生的好機會。

2.大跌速度很快

光靠定期定額，有時會失去良機，當然有些證券可以訂每日扣，那當然就沒問題，一般證券公司一個月就只能扣3日及6日或9日的較多。

如果你發現當天幾乎所有股票全跌，且跌幅普遍在2%以上時，我會每一支核心持股再加碼，至於加碼多少，這很難給建議，我是每一種買一張或數張。

資金不夠的朋友，你也可以每一種買500股或100股，買零股也是一種辦法，但切記不要用整張的介面去買零股，買到500張，那就慘了！下單前看單位是否是股而不是張。

3.如果本身投資不多，收回籌碼有限，有其他方式嗎？

有，可以使用股票質押，但比較建議你平常就先將這個方式弄熟。

如果是新手，那就保守些，維持率初次質押高於200%，目前市場上質押做最久的是：元大證金，或者最近很多人用的群益證券，都是好的選擇。

這兩家的專案類的利率，目前分別是2.15%及2.05%，可能未來會調整，使用這種的方式，優點在於，可以擴大本金的數量，會遠高於去收回籌碼，不要過度借貸，就沒有問題。

股票質押是時間到了才還本金，最短是半年（證券業多半是半年還息一次），元大證金是一年半還一次，且可以續約就不用還本金。因為不是每月還款，比房貸更沒壓力，但不要借過頭即可。

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