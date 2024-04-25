台股24日收復2萬點恐僅是曇花一現？ 網笑「外資沒用」：內資錢更多

台股24日開高走高，集中市場終場大漲532.46點，收在20131.74點，以4天時間成功收復2萬點大關。PTT網友討論直呼「小兒外資沒用了，內資錢更多」。

台股歷經19日黑色星期五，盤中暴跌千點，終場大跌774.08點，寫下歷史最大單日跌點紀錄，當天指數收在19527.12點；但只花4個交易日，24日成功收復2萬點大關，法人直呼「台股真的很強」。

一名網友在PTT發文表示，「台股幾天前下跌爆量後，昨天暴漲但沒爆量，卻硬是吞掉前幾天的大黑k，大跌當天的量可以說是變成支撐，說是支撐也奇怪，因為當天大賣的是外資，籌碼相對凌亂了，況且現在型態是價漲量縮、淺水、無大魚，應該只能以反彈來看待」。

其他人留言「兩萬放空驕傲一輩子」、「島型反轉耶」、「半年後就知道了」、「週五對答案」、「股市經常是，空蛙是對的，但賺錢的是多蛙」、「昨天我就當作反彈了，結果今天漲500點」、「小兒只是比較有錢的散戶而已」、「小兒追高殺低，明天就會來追了啦」。

還有人留言「其實沒差了，黑手想要漲就是漲，外資沒貨可以倒了」、「好了啦別再看線了，黑手都和你說要做多了」、「看台積那個量，猜是大盤內資買上去的」、「嘎爆外資」、「歷史不斷再演，大盤急殺過後的急啦，通常不會有散戶跟，會無量一直拉，直到出量才會回落」。